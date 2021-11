Realidad o ficción

La ficción de la oposición choca con la realidad de nuestras calles en obras. Su ficción es la renovación de unas listas formadas por lo de siempre que piden los cambios que no hicieron en 12 años. Si en ese tiempo de bonanza sin pandemia dejaron dos colegios en barracones, un Embajador Beltrán más mayor que quienes estudiamos allí, un IES saturado y una playa que les valió para cobrar mucho IBI y mucho impuesto de construcción sin pensar en que la edificación no avanzaba al ritmo que las infraestructuras y servicios públicos... ¿Vienen a bajar impuestos? ¿Los que los subieron cada año posterior a las elecciones?

Son el adalid de la renovación que no renueva nada, de listas cansadas que ya demostraron que en 12 años eran incapaces de construir un colegio Regina de verdad, que edificaron con dinero público el centro de frutos secos (¿?) y lo abandonaron sin inaugurar. Son los del Grupo B que siempre iban a demoler pero no demolieron y que no íbamos a demoler pero, sorpresa, sí demolimos.

No se han enterado de que las empresas de Almassora ya han cobrado ayudas que provienen del plan Resistir e ingresarán más de 400.000 euros más antes de que acabe el año. Entre todas las convocatorias, más de 1,1 millones de euros por la pandemia. Pido que me ofrezcan el dato de en qué año el Partido Popular ingresó ese volumen de ayudas directas al tejido empresarial de nuestra localidad. ¿Fue antes, durante o después de la crisis del ladrillo? No recuerdo ni un céntimo de subvenciones para ese cierre en cascada de la actividad azulejera y la industria auxiliar.

Insisto: en apenas 56 días cerraremos un año de reconstrucción. Y la cuestión es literal. Si les parece propaganda, que lo comparen con su gestión y, de paso, nos digan con nombres y apellidos a qué medios de comunicación no debemos ayudar a salir de la crisis.

Alcaldesa de Almassora