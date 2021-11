Un segon Termet per a la Vila-real del segle XXI

En les albors del segle XX, els nostres avantpassats van crear un pulmó verd al costat del Millars, el riu que ha sigut font de vida per a Vila-real al llarg de la història. Fa pràcticament un segle, al febrer de 1924, naixia el Termet amb la plantació de 3.000 arbres en l’enclavament natural que envolta l’ermita de la Mare de Déu de Gràcia. Vila-real era llavors un municipi de poc més de 17.000 habitants --segons l’INE, la població era de 16.770 persones en 1920-- que ja havia iniciat una important transformació gràcies a la puixança de la citricultura.

Durant dècades, el paratge del Termet ha sigut una finestra al Millars, un espai de contacte amb la naturalesa, l’esport, l’oci i la cultura, a més d’un lloc de referència per a la tradició, per albergar el santuari de la nostra patrona. Des d’aquest equip de govern hem treballat per potenciar-lo amb plans de millora, malgrat les dificultats econòmiques heretades pels empastres urbanístics i el deute del PP. Hem transformat un paratge abandonat en un espai d’oportunitats amb la culminació de la piscina, la creació de la platja del riu, el circuit de running, la zona de workout, la rehabilitació del Molí i la Coveta, la reobertura del Museu Etnològic després de solucionar els problemes de corcó, l’impuls al restaurant i l’adquisició per al poble del seu continent per a reobrir-lo pròximament... Sense oblidar la creació del primer carril bici de la història de Vila-real, que uneix el casc urbà amb l’ermita, i la millora de la ruta botànica, amb l’ajuda del Consorci del paisatge protegit de la desembocadura del Millars. Però sabem que cal seguir avançant, i estem ja preparant un tercer pla de millora, que en breu donarem a conèixer.

Un nou model de ciutat

Ara, quasi un segle després que aquells vila-realencs i vila-realenques amb visió de futur i empenyiment saberen aprofitar el privilegi de viure a la vora del Millars, és moment de fer un pas més i de continuar mirant cap al riu. Passats quasi cent anys, tenim una Vila-real diferent, que ha triplicat la seua població --51.293 habitants en 2020-- i que es troba en plena transformació cap a un nou model de ciutat del segle XXI.

Són nous temps que requereixen nous projectes sobre la base d’allò que anteriors generacions van construir amb esforç. D’aquesta premissa naix el projecte Connexió Millars Vila-real segle XXI, un segon Termet que contempla la protecció de més de 126.000 metres quadrats d’espai verd, dividits en una zona fluvial paral·lela al Millars a l’entorn del Molí Nou i un parc urbà en la zona del Madrigal i els voltants del carrer Encarnació. Una actuació ambiental i paisatgística que, de la mateixa manera que el Termet s’ha anat construint al llarg dels anys, no serà un projecte per a demà. Però per avançar, hem de començar a donar passos; per això, fa temps que estem treballant en aquest projecte que volem que siga participatiu i amb el major consens social possible per tal que puga ser gaudit per vàries generacions, com ho ha sigut el Termet.

Com ja van fer els nostres predecessors a principis del segle XX, volem obrir de nou el Millars a la ciutat, crear un pulmó verd que millore la qualitat de vida. Per desgràcia, la ruïna que ens va deixar el PP ens fa anar més a poc a poc del que voldríem, però si treballem junts, ho aconseguirem. Tenim l’oportunitat de fer-ho i d’aprofitar les subvencions de la Unió Europea per la nova Vila-real del 2030, que ens poden ajudar a fer realitat aquest i altres projectes. Gràcies a aquest segon Termet seguirem descobrint la riquesa del nostre riu i posarem en valor elements del patrimoni hidràulic de la ciutat com el Molí Nou de Santa Sofía i l’assut dels Corrents, del segle XVII. En suma, un segon Termet per a la nova Vila-real del segle XXI.

Alcalde de Vila-real