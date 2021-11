Millorem el mercat

Per això, i els veïns i veïnes d’Almenara ho saben, no hem parat poc a poc, any rere any, de fer actuacions per a que el Mercat Municipal vaja a més, siga un lloc més modern, atractiu i confortable. I això estem. En això seguim.

Ara, gràcies a una ajuda de prop de 44.000 euros provinents de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç, i Treball hem començat a canviar el sistema de climatització del Mercat Municipal, o siga, els aparells d’aire condicionat i el seu sistema, cosa que era necessària ja que no acabaven de funcionar els existents d’una manera correcta. D’aquesta manera, guanyarem en confort al nostre Mercat Municipal, ja que podrem tindre una temperatura correcta durant tot l’any dintre de les instal·lacions gràcies a aquestos equips nous que permetran refrigerar a l’estiu o utilitzar la calefacció a l’hivern d’una manera eficient.

Altres millores

Aquesta actuació s’afegeix a altres millores que poc a poc darrerament hem realitzat al Mercat Municipal per a convertir-lo en un lloc modern i eficient. Així vam canviar el paviment, així com també vam fer obres millorant la façana, i substituint les portes i finestres exteriors de les instal·lacions. També apostarem per les millores tecnològiques amb la implantació del sistema wi-fi, i fins i tot una nova megafonia amb un fil musical. Finalment també vam millorar la imatge, tant a les façanes com als logotips, utilitzant els dissenys que va realitzar l’estudi Juárez Casanova.

Però açò no és prou. I per això la intenció de l’equip de govern que encapçale és seguir apostant de nou el proper exercici en millorar el nostre emblemàtic Mercat Municipal amb noves inversions que són necessàries per a seguir guanyant en qualitat per als comerciants i per als clients i clientes.

Finalment acabe recomanant que visiteu el Mercat Municipal d’Almenara on trobareu productes de gran qualitat i uns mercaders i mercaderes de gran confiança, amb tracte directe i personal, que vos oferiran, sens dubte, les millors mercaderies. Per això, cal comprar al Mercat Municipal d’Almenara, cal comprar al nostre comerç local. És vida, és economia, és treball!

Alcaldessa d’Almenara i secretària d’organització del PSPV-PSOE de la província de Castelló