Oropesa-La Palma

La solidaridad se ejerce, no se predica. Y me siento especialmente orgullosa de presidir un ayuntamiento en el que sus vecinos han demostrado en innumerables ocasiones su generosidad. Antes, durante y después de la pandemia. También cuando ahora comenzamos poco a poco a recuperar la normalidad. Un retorno positivo no exento de tragedias como la que están viviendo los habitantes de la isla canaria de La Palma, tras la erupción del volcán.