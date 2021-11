‘Climate replay’: una aliança amb l’art

Ultima oportunitat és una màquina tipus arcade, com aquelles amb les quals vam descobrir l’univers dels videojocs als espais recreatius. Aquesta és la proposta creativa de l’artista de Gijón Román Torre a l’exposició Climate replay: videojocs experimentals i canvi climàtic, promoguda des de Living Lab Planeta Debug de la Universitat Jaume I (UJI), amb el suport de la Fundació Daniel i Nina Carasso al Menador Espai Cultural. La mostra coincideix amb la celebració a Glasgow de la Conferència de Canvi Climàtic de les Nacions Unides, la COP26, tanmateix, continuarà oberta tot aquest mes de novembre.

L’arcade climàtic de Román Torre -integrant de Rotor Studio juntament amb Ángeles Angulo-- planteja una experiència artística immersiva. Si volem descobrir-la, hem de jugar, assumir el repte i experimentar el clima extrem, accedint al joystick, la palanca de control, instal·lada a l’interior de la màquina. La mostra Climate replay també inclou dos magnífics treballs artístics, en l’àmbit dels videojocs i la sostenibilitat, de Camile Duhart i Pau Fenollosa, els quals requereixen de la participació activa de les persones espectadores, és a dir, una aproximació a l’emergència climàtica en primera persona i mitjançant l’art.

L’artista Camile Duhart s’ha decantat per crear un joc de realitat alternativa a Vida en Mart, interessant i innovadora, tant en el format expositiu al Menador com en l’experiència de joc digital basada en un seguit de proves vinculades a una preocupació sobre el futur sobre la Terra i els futurs viatges a Mart, tot col·laborant amb l’empresa aeroespacial imaginària Spacemcorp. Aquesta iniciativa ha comptat amb aportacions de diversos grups de recerca de l’UJI, tot promovent processos cocreatius, i del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, dirigit pel catedràtic Jesús Lancis.

Un món connectat de Pau Fenollosa, creador de Vila-real, ens ha endinsat en les profunditats marines i els ecosistemes on viuen els cetacis per fer-nos reflexionar sobre la biodiversitat i els ecosistemes vulnerables. La seua original peça --també inclusiva-- ens permet dur amb les nostres pròpies mans una balena, a fi de provocar una millor connexió i empatia sobre els efectes de l’escalfament global a causa de les emissions d’efecte hivernacle en l’àmbit de la biologia marina.

I, en aquest cas, des de Planeta Debug, hem de reconèixer l’assessorament científic aportat per la Fundació Oceanogràfic, de la mà de l’expert Daniel García.

Camile Duart, Pau Fenollosa, Román Torre i Mónica Rikić van estar els quatre artistes guanyadors de les dues convocatòries internacionals Clima & Videojocs de Planeta Debug, la línia d’acció del nostre living lab centrada en el foment de la creativitat i la reflexió interdisciplinària, alhora que nous espais i llenguatges de confluència entre art, ciència i ciutadania. Els artistes han fet les seues estades a l’Institut de Noves Tecnologies de la Imatge (INIT) del campus de l’UJI entre 2020 i 2021.

Estem especialment satisfets d’haver obert un nou camí molt enriquidor, ja que aquestes han estat les primeres residències artístiques al nostre campus, mentre que ens alegrem que aquesta iniciativa encaixe amb la recent creació de l’Aula d’Innovació Artística del Servei d’Activitats Socioculturals de l’UJI, patrocinada pel Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Castelló. En aquest vessant, apreciem i agraïm el suport de la vicerectora de Cultura i Relacions Institucionals, Carmen Lázaro, a Planeta Debug des de la seua fase de gènesi com a projecte d’investigació interdisciplinària. Alhora, felicitem el seu interés i de l’equip del SASC, coordinat per Albert López Monfort, en potenciar les noves tendències de la digitalització de l’art, el videoart i una aproximació de la comunitat universitària a nous formats i representacions artístiques.

En aquesta ocasió, estimem important destacar les persones expertes en art, videojocs i sostenibilitat que van ser jurats en les dues convocatòries: José Luis Pérez Pont, director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana; Eurídice Cabañes i Luca Carrubba, d’Arsgames España; Clara Boj, artista i professora d’Escultura a la Universitat Politècnica de València; Pau Waelder, crític d’art, comissari i investigador, juntament amb nosaltres i professor als graus de Videojocs i Disseny Industrial; i Diego Díaz, membre del grup interdisciplinari que dirigeix el Living Lab Planeta Debug, a més d’investigador del grup Disseny i Art Contemporani: Tendència, Innovació i Creativitat (DACTIC). I també valorem l’acompanyament de Carlos Almela com a responsable del programa d’Art Ciutadà de la Fundació Carasso.

El comissari de Climate replay va subratllar a la inauguració de la mostra l’èxit de la col·laboració de grups d’investigació de l’UJI i els artistes «amb una mirada cap al canvi climàtic des de l’art polièdrica i holística, per a l’experimentació amb els videojocs, entesos com a elements culturals i audiovisuals expandits, no com a producte comercial, a fi de transgredir els límits de la disciplina cap a l’art contemporani, tot afavorint la convergència entre art, tecnologia, ciència i societat».

La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha inaugurat aquesta setmana la XVI edició del Congrés Internacional de Comunicació Local, organitzat des del nostre Departament de Ciències de la Comunicació, de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. Al seu discurs va destacar l’arrelament al territori de l’UJI, alhora que la seua vocació internacional. El Living Lab Planeta Debug respon a aquesta preocupació per un àmbit d’abast global i tan transversal com ara el canvi climàtic, amb accions locals, de proximitat a la ciutadania i amb propostes gamificades, en benefici de la sostenibilitat, la salut i una nova cultura del coneixement, motor d’una competitivitat innovadora i inclusiva, alhora que impulsora del talent amb consciència verda i social.

*Living Lab Planeta Debug. UJI