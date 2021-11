Un colp per a l’esperança

Les vila-realenques paguem aquest impost independentment d’on estiga ubicada nostra casa, tot i que no totes gaudim de les mateixes condicions. Tanmateix, el veïnat denuncia estar pagant un IBI de tipus residencial desorbitat, sense rebre els serveis bàsics que hauria de proporcionar l’Ajuntament, com són clavegueram o enllumenat, atenent al tipus impositiu al que hi fan front.

Enguany es continua amb el mantra dels «empastres del PP». Sí, van haver i hi ha sentències que desquadren els comptes, però desprès de tres legislatures amb aquesta problemàtica cal ser previsor i reservar per a imprevistos, a més de saber retallar d’on no és imprescindible per al dia a dia. Vila-real té dos greus problemes: l’urbanisme del PP i els empastres financers de Benlloch, on la previsió brilla per la seua absència, obligant a demanar cada vegada més préstecs que hipotequen la ciutat i el nostre futur, ja que per millorar la ciutat cal liquiditat.

Considerem que és moment de reflexionar i centrar-se a treballar per tots eixos veïns i veïnes que cada any fan més esforços per pagar els tributs —incrementats de manera històrica— i a canvi només reben colps per part d’uns gestors nefastos per al nostre poble. En l’any de l’esperança, des de la gestió s’han de buscar altres vies de finançament que no representen cap llosa sobre ciutadanes i ciutadans.

*Portaveu de Compromís per Vila-real