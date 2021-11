Celebrem aquest diumenge el dia de l’Església diocesana. Habitualment la nostra vida de fe està vinculada a aquelles realitats eclesials més properes a nosaltres: la família; la parròquia i el sacerdot que està al capdavant d’ella; els grups de reflexió en els quals aprofundim amb altres cristians en les exigències del seguiment del Senyor; la catequesi que ajuda els xiquets i joves a créixer en el coneixement de Crist i a integrar-se en la comunitat; i, en molts casos, el centre educatiu si és d’inspiració cristiana, o la classe de religió per a aquells que la demanen. Cadascun de nosaltres hem tingut o tenim referents pròxims que ens han ajudat a sentir-nos Església.

No podem oblidar que aquestes realitats ens fan present i proper el misteri de l’Església. No som cristians perquè pertanyem a un grup; o a la parròquia del nostre poble, ciutat o barri; o perquè hem sigut educats en un col·legi catòlic. Ho som perquè hem sigut batejats i, pel baptisme, hem entrat a formar part de l’Església. Tot batejat és membre del Poble de Déu i hauria de sentir-se com a casa en qualsevol lloc on una comunitat de germans en la fe es reuneix per a celebrar l’Eucaristia. Reduir la vivència eclesial al propi grup o parròquia i aïllar-se de la resta de la comunitat, porta a viure a l’Església com si aquesta fora una secta.

La realitat en la qual es realitza plenament el misteri de l’Església és la diòcesi, presidida pel bisbe en comunió amb el Successor de Pere i amb la resta del Col·legi Episcopal. Aquesta comunió, que porta a cada bisbe a no aïllar-se de l’Església universal, assegura l’autenticitat del seu magisteri i possibilita que qualsevol batejat que viu una plena comunió amb l’Església, puga participar en l’Eucaristia celebrada per ell o pels sacerdots, que són els seus col·laboradors. Perquè hi haja comunió a l’Església diocesana, ha d’haver-hi solidaritat entre nosaltres: entre els cristians i entre les diferents realitats eclesials.

*Bisbe de Tortosa