El éxito de cualquier proyecto público siempre es proporcional al apoyo de la ciudadanía. Por eso, desde el primer minuto en que nos pusimos a trabajar en este plan tuvimos claro que los vecinos y vecinas tenían que ser un pilar fundamental en todo el proceso.

Tomamos buena nota de todas las propuestas y las incorporamos en la hoja de ruta que incluye 80 proyectos distribuidos en cuatro ejes: economía y prosperidad; personas; ciudad sostenible; e innovación y gobernanza. Onda 2030 no es solo un proyecto del Ayuntamiento, es un compromiso de toda la ciudadanía por dejar una ciudad mejor a las próximas generaciones. Porque tenemos claro que solo así, sumando esfuerzos y cooperando, haremos de Onda un lugar más justo, más sostenible y del que sentirnos más orgullosos. Si no conseguimos que la agenda 2030 sea un proyecto de todos, no será de nadie.

Y otra cosa que no falla nunca en política es la acción. Podemos decir por mil canales que somos los más sostenibles y comprometidos con el medio ambiente, pero si no actuamos, se quedará solo en palabras y perderemos toda credibilidad.

Y no me refiero a megaproyectos pensados para lucir y copar titulares, sino a pequeñas acciones que nos ayudan a mejorar la calidad de vida y hacer de Onda un lugar del que sentirse más orgullosos. Y creo que la agenda 2030 va más de esto que de lo primero. Seguimos.

*Alcaldesa de Onda