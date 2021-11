Atajemos el ‘bullying’

Entendemos por acoso escolar o bullying «cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares...».

Desgraciadamente, hemos vuelto a tener últimamente demasiados casos de acoso escolar en colegios e institutos, y este tipo de modas no molan nada. He de recalcar que cuando se produce un caso de acoso escolar, igual de culpable es el acosador como el cómplice que lo ve y no lo denuncia.

Partiendo de la base que la educación se debería de dar en casa y la formación en el colegio, la escuela es una institución que es responsable de la formación y seguridad de sus estudiantes durante el tiempo que permanecen con ella. Los escolares están un promedio de seis a siete horas diarias, durante cinco días de la semana, tiempo suficiente para crear un ámbito que puede repercutir positiva o negativamente en su vida futura. Muchas familias, debido a las exigencias laborales actuales, han dejado de cumplir, o cumplen muy precariamente, este rol formador que complementan con los colegios y lo han traspasado por completo a las instituciones escolares, lo que asigna a los y las docentes funciones cada vez más complejas para poder formar a los estudiantes a enfrentar los desafíos de la modernidad y la globalización.

No olvidemos que el bullying es también una consecuencia de la violencia de género, ya que como he comentado en algún artículo anterior 8 de cada 10 niños que cometen bullying fueron víctimas de malos tratos por parte de uno de sus progenitores. ¿A qué esperamos? ¡Hemos de reaccionar ya! Y hemos de reaccionar todos: ciudadanía, comunidad escolar, políticos...

Cuando el acoso escolar se produce además por las redes sociales se convierte en ciberbullying. Las denuncias por acoso escolar aumentaron durante la pandemia, pasando el bullying por un momento a ciberbullying, que ha sido la forma de acoso más presente durante la pandemia. Este tipo de acoso se produce sobre todo a través de redes como WhatsApp (53,9% de los casos), Instagram (44,4%) o TikTok (38,5%).

La tipología de las agresiones consiste sobre todo en insultos (86,3%) y la difusión de rumores (46,9%); pero también en casos de acoso sexual (13,3%), una cifra que ha subido en 11 puntos respecto al periodo 2018-2019 (1,9%).

Y sin obviar la existencia de la brecha digital entre la generación de los nativos digitales --los hijos-- y los inmigrantes digitales -- padres y tutores--, debemos ser conscientes de los peligros que existen en la red y de que el proceso de socialización y relacional de nuestros hijos, en un alto porcentaje, se produce en internet y redes sociales, con lo que debemos mantenernos alerta y cerca de ellos. La pérdida de privacidad en nuestra información personal --de forma consciente o inconsciente--, la dependencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y el ciberacoso (sexting, grooming...) son peligros a los que todos nos encontramos expuestos en la red. Aún más nuestros hijos, que por las circunstancias que caracterizan la preadolescencia y la adolescencia, dificultan su detección.

Desde estas líneas, y ya para terminar, animo a la ciudadanía a combatir contra el acoso escolar con una educación en valores. Educación que pasa por seguridad, responsabilidad y respeto.

#STOPALBULLYING, #STOPALCIBERBULLYING, #LAFUERZADELACIUDADANIA, #SOLONOPUEDOCONTIGOSI.

* Presidente Federación Coordinadora Entidades Ciudadanas de Castellón (Coasveca)