Compromís y sus burros

Mireia Mollà, consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica y creo que de nada más. No sé si sabe de tantas cosas, pero de lo que no parece saber es de ganadería. Los ganaderos de toros bravos le propusieron sacarlos a pastar a los montes, lo que les ahorraba pienso y no les venía mal con la crisis económica que sufren y contribuían a limpiar la maleza que tan fácil arde. Pero la citada es una política de Compromís, donde Mónica Oltra, antitaurina pertinaz, sienta sus reales y, claro, los toros son como muy españoles.

A ellos les gustan más los símbolos catalanes, sin duda mucho más afines a sus intereses y deciden poner burros. Los veterinarios informaron en contra, serían fachas. En cualquier sitio se ven toros y vacas, corderos o cabras sueltos por el campo, pero no burros. Es un animal que requiere cuidados y que vive en su establo.

Los soltaron y además les pusieron cencerros que les causaban estrés, sin capacidad de beber o comer en un estado salvaje que no es el suyo natural. Hicieron grandes anuncios de lo verdes y ecologetas que eran. Pero se desentendieron, sin seguimiento ni cuidador los animales fueron muriendo poco a poco en un medio hostil. Con las primeras alarmas ni caso y cuando ya habían fallecido diez se dieron cuenta de la barbaridad.

Responsabilidades pocas, algún cargo de segunda fila para que se calle la oposición. Los animalistas, que con otros culpables hubieran puesto el grito en el cielo, no dicen ni pío y huele a delito de maltrato animal. Y así se gestionan las cosas mal, muy mal.

*Notario y doctor en Derecho