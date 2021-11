El motor de la recuperació

Un total d’1.753.432 euros. Eixa és la quantitat que destinarem fins a final d’any per a posar en funcionament quatre programes d’ocupació mitjançant els quals contractarem a quasi 100 persones en situació d’atur. Dos d’estos programes estan destinats a persones desocupades menors de 30 anys i els altres dos per a majors de 30 anys, i són possibles gràcies a les subvencions de la Generalitat valenciana per a la realització de polítiques actives d’ocupació per a millorar la inserció laboral.

Els números poden parèixer molt freds, però són programes que tenen cara i noms. M’enrecorde de moltes de les persones que han passat per les edicions anteriors i que actualment tenen un treball, sobretot joves que van tindre al nostre Ajuntament la seua primera oportunitat laboral i això els ha obert les portes del mercat professional amb majors garanties. No sols amb una línia en el seu curriculum sinó també mostrant els projectes o tasques que han realitzat durant la seua estada, des de dissenys d’arquitectura, fins marques turístiques o programes d’atenció social, per exemple.

Per això una de les potes d’estes iniciatives d’ocupació pública posa especial interés en els joves, amb l’objectiu de retindre el talent a la Vall d’Uixó i que no hagen d’anar-se’n fora a treballar. Així, amb l’Empuju oferim als menors de 30 anys un contracte d’un any a jornada completa per a desenvolupar tasques municipals, tant per a perfils amb titulació superior com sense formació.

De fet, una de les novetats és el programa T’Avalem, un programa mixt d’ocupació i formació que estrena dos modalitats: atenció sociosanitària a persones en el domicili i confecció i publicació de pàgines web. Són dos sectors amb molta eixida laboral i serà la primera vegada que s’impartisquen a la nostra ciutat a través d’un programa d’ocupació. Quan els beneficiaris finalitzen l’any de formació rebran un certificat de professionalitat que els ajudarà a inserir-se en el mercat laboral.

Però no sols estos programes es destinen als joves. El programa Ecovid està dirigit a majors de 30 anys i també es demanen perfils amb formació i altres sense formació per a contractar-los durant un any a jornada completa. Les persones seleccionades faran tasques administratives i de servei públic en diferents àrees municipals, per al qual demanem titulacions com a Economia, Dret o Psicologia, entre altres, així com peons d’obra i personal per a consergeria i neteja. Abans que acabe l’any també posarem en marxa un nou taller d’ocupació de jardineria i obra dirigit a esta mateixa franja d’edat.

Les dates de l’atur han millorat, però estos projectes segueixen sent necessaris. En setembre de 2015 la Vall d’Uixó tenia 3.552 persones desocupades. En setembre de 2021 en tenia 2.379. Això suposa un 33% menys de persones menys en situació de desocupació. Però eixes 2.379 persones que encara no tenen un treball segueixen necessitant que les administracions públiques estem al seu costat, fent de motor de la recuperació de l’ocupació i de l’economia.o estem demostrant amb la taxa d’inserció d’edicions anteriors i amb projectes tan importants com l’avanç en la construcció del pont que unirà els dos polígons i permetrà crear sòl industrial. La iniciativa pública és qui ho està fent possible, per de la mà de la iniciativa privada escriure el futur de la Vall d’Uixó que volem ser.

*Alcaldessa de la Vall d’Uixó