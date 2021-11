Reactivar Borriana

Arribant al final de 2021 encara tenim present la pandèmia sanitària de la covid. Quasi dos anys després de la seua aparició que va fer paralitzar la nostra societat, la nostra vida, els nostres negocis, i també, els ingressos de molts veïns i veïnes de Borriana que no van poder obrir els seus comerços o que va costar arrancar amb ells després de tot allò.

És moment de seguir reactivant l’economia i societat de la nostra ciutat. I dic reactivar, perquè encara que la pitjor situació l’hem passat, falta recuperar a la nostra gent, a la nostra economia. Un tercer Pla Parèntesi de recuperació dels sectors que no han tingut capjuda arribarà en els propers dies. Un pla dotat amb quasi 260.000 euros i que serà destinat al sector empresarial i autònom de la ciutat per a poder sumar esforços. Es tracta del tercer pla que s’ha posat en funcionament, i que sumarà al voltant del milió i mig d’euros que es destinarà per reactivar a les empreses locals de manera directa.

A les ajudes de les taxes de residus o les d’ocupació de terrasses al carrer, ara sumem aquestes ajudes per a que els negocis de la ciutat seguesquen en marxa, ara més que mai. Ajudes directes amb el Pla Parèntesis, la segona campanya de bonos al comerç farà que es reactive el sector comercial de la ciutat després de la primera campanya. Ara són 166.000 euros els que s’han injectat en tota la societat, i que es transformen en el doble amb l’aportació dels veïns i veïnes, el que suposa arribar a quasi els 400.000 euros en compres en el comerç de la ciutat. És la segona vegada que s’activa aquesta campanya, ja que la primera van a arribar a crear-se un impacte econòmic de 500.000 euros en el comerç local, un bona noticia ja que la confiança dels veïns i veïnes de Borriana en el nostre sector comercial és total. I amb l’actual situació, i per a encarar el 2022, els impostos municipals es congelaran per a no tenir ninguna pujada. El consistori assumirà la pujada de l’impost de recollida de residus, i la resta d’impostos i taxes es quedaran igual que estaven en 2021, en l’any de la covid.

Mesures encarades a la recuperació de la ciutat, i que es sumaran a les obres que s’activaran en els propers mesos com la rehabilitació de la Casa de Cultura, i que podrà injectar-se diners en les empreses locals. Seguim treballant per les persones, per fer una ciutat millor, i sobretot, per recuperar una situació que no ens haguera agradat mai passar. Entre totes i tots ho farem possible.

*Regidor de Cultura, Patrimoni, Normalització i Agricultura de Borriana