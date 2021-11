Més aules de 2 anys, més inclusió

L’aposta per la inclusió educativa és i serà probablement la línia estratègica més important de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Castelló. Un compromís educatiu que té el seu correlat legislatiu superior en la Lomloe, així com manifesta també el desplegament legislatiu autonòmic valencià, decrets que volen assegurar que la inclusió educativa és una realitat en els pròxims anys i, sobretot, que abrace tots els ensenyaments, inclosa la formació professional i els estudis de règims especial.

Des de la Regidoria, i amb estreta i decisiva col·laboració de la Conselleria d’Educació que encapçala Vicent Marzà, posarem a l’abast de les famílies més d’un centenar de places públiques més el pròxim curs per tal d’escolaritzar els xiquets i les xiquetes des dels dos anys. Possibilitat que ara en aquests moments ja és una realitat en 14 centres de la ciutat amb més de 350 places, vacants que s’han ocupat pràcticament en la totalitat de les zones de Castelló.

La pandèmia ha posat de manifest que és el que passa quan els xiquets i xiquetes no van a l’escola. Quan l’escola no està al centre dels hàbits i els aprenentatges quotidians, un món de desigualtat creix exponencialment. És per això que hem de ser capaços d’accelerar la nostra resposta educativa en els estudis primaris i secundaris per ser vertaderament una societat inclusiva. I aquesta tasca s’ha de començar a edificar a les escoles infantils de primer cicle.

Detectar barreres educatives

La legislació valenciana estableix que correspon als municipis detectar barreres educatives en edats primerenques, circumstància que facilitaria una intervenció ràpida si també ho detecten els centres que imparteixen ensenyament en el primer cicle d’infantil, com ja ho fan les nombroses escoletes infantils tant públiques com concertades. Si volem que la nostra societat arrele amb una mínima equitat en els primers anys d’existència per tal de previndre situacions d’exclusió social i per tant, educativa, hem de potenciar la resposta educativa primerenca. Afortunadament ja estem en els fets i no només en les paraules.

Regidor d’Educació a Castelló