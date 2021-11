Vivimos en un Felliniano... y la nave va. Porque no sabemos hacia donde vamos. Simplemente, vamos. Por inercia. Porque todos los días amanece y sale el sol. Y, porque, las lógicas excusas de la situación provocada por la pandemia empiezan a agotarse. Tenemos plenos todos los meses, juntas de gobierno, comisiones... el funcionamiento de esta casa continúa. La pregunta es ¿Cuál es el destino? ¿Hacia dónde vamos? Porque una cosa es no hundirse como el Titanic y otra bien distinta es descubrir nuevos mundos, como el Juan Sebastián Elcano. Para eso hace falta liderazgo.

Yo le reconozco a este equipo de gobierno que su barco flota, no se sumerge, pero creo que los ciudadanos de esta provincia esperan algo más. Mi pregunta es muy sencilla. Si salimos a la calle y preguntamos a un ciudadano qué pasa sobre liderazgo y capacidad de respuesta institucional…. ¿creen que situarán en lo más alto a esta casa?

Cumple el expediente, pero no lidera

Yo creo que honestamente no. Esta casa está... cumple el expediente, pero no lidera. Para liderar hace falta innovar, para innovar hace falta querer cambiar las cosas. Y eso no pasa ahora en la Diputación de Castellón.

El guion de este debate lo conocemos de antemano. Para el equipo de gobierno triunfalista. Para el anterior equipo de gobierno catastrófico. Supongo que ahora ustedes dirán que para nosotros ni una cosa ni la otra, porque somos de centro. Pues quizás tengan razón, porque a veces se hace difícil elegir entre un papá y una mamá que tan poco han hecho por el progreso de esta provincia. Nosotros seguiremos firmes arbitrando esta insulsa disputa de buenos y malos, en todos los foros en los que tengamos oportunidad. Y se el barco se hunde... no habrá sido por nuestra falta de lealtad. Sino porque no hay nadie en el timón.

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Castellón y teniente alcaldesa de Benicàssim