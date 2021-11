La peor serie de Netflix

No, no se preocupen, que no voy a hacer ninguna crítica cinematográfica, aunque las políticas socialistas bien merecerían protagonizar alguna de las series de esta plataforma de entretenimiento. Justo hoy hace una semana que la mayoría absolutísima del PSOE, con la inestimable colaboración de un Podemos entregado a la causa, aprobaba una nueva subida de la contribución en Vila-real.