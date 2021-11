Des de Benidorm mirant a Castelló

Una figura rellevant, Ximo Puig, que aporta trellat, sentit comú i bona gestió per afrontar situacions difícils, com l’actual, i que ningú imagina com haguera segut portada a terme si la dreta haguera tingut la responsabilitat de govern i haguera deixat a la gent a la seua sort, com a les anteriors crisis on s’imposava el salves qui puga. Ara correspon que consolidem les nostres opcions, que són les que funcionen.

Si el liberalisme ha mort, o està feble, és perquè la socialdemocràcia està millor que mai, perquè els valors que hem predicat durant anys, així com les seues mesures i solucions, que ens ha tocat lluitar fins a l’extenuació, són els que correspon aplicar. Ara totes i tots defensen la sanitat universal, l’educació pública, el sistema de benestar... fins a la dreta. Eren socialistes, i resulta que no ho sabien.

I això ho hem de posar en valor este cap de setmana, perquè, a part tot, tenim una via pròpia del socialisme, la via valenciana, que aposta de forma clara per resoldre els problemes endèmics i històrics de l’estat perquè la nostra ciutadania no es quede enrere, perquè tinguem allò que ens pertoca, que no siga més que ningú, però tampoc menys.

I eixa via valenciana, té la seua escala a Castelló, per això anem a mirar el territori des de la llunyania física de Benidorm. Perquè volem eixe partit d’esquerra que defén clarament la nostra terra. Fent-se més fort al territori i més fort en cada municipi. Un partit que escolte, que propose, que sigue definitivament l’alternativa del blanc i negre que aquesta província va viure malauradament durant molts anys.

La primera força política

Després de 30 anys, el 2019, el PSPV-PSOE va ser la primera força política en les eleccions generals, tant a l’abril com al novembre. Al maig, primer cop en 28 anys, el PSPV va ser la primera força en les eleccions municipals. I eixe grandíssim triomf, a més a més, va permetre als socialistes tornar a encapçalar la Diputació de Castelló, després de 24 anys de veure passar governs populars que tan i tant de mal havien fet al nom de la província.

Una prova del canvi que està succeint a la província des que governa el PSPV és un propi canvi en el llenguatge del partit i de la política a la província. Per primer cop en dècades ara parlàvem de participació, de diàleg, de solucions, de territori, d’esquerra, d’igualtat, de meritocràcia, de drets civils i de drets socials, d’ajudes, de treball, d’honestedat. Aquest és el gran èxit d’aquesta executiva. Gent diferent, de comarques diferents, amb visions diferents de les coses, però amb una sola cosa en comú: unitat, responsabilitat i moltíssimes ganes de canviar les coses i de millorar la vida dels castellonencs i castellonenques.

I per tant, ara toca seguir, mirant valents al futur i posant l’esperança en eixe socialisme que tan bon resultat ens està donant. Des de Benidorm, i mirant a Castelló. Els congressos estan molt bé, però les eleccions són la nostra meta, fem-lo bé per a guanyar millor les eleccions. Serà un bon congrés, i serà en benefici de la gent de les nostres terres.

Secretari general del PSPV-PSOE de la província de Castelló i diputat autonòmic