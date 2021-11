Més canalització sostenible

El projecte de canalització és d’aquelles obres que es van quedar al calaix al llarg de 14 anys, sense importar si la gent de Benicarló patia cada vegada que veia vindre pluja, i és per això que des de Compromís ens vam entestar a recuperar-lo i que, aquesta obra oblidada, aparegués als pressupostos generals de l’Estat.

Compromís per Benicarló va aconseguir un acord plenari on tots els grups de la corporació benicarlanda coincidíem en la necessitat d’invertir en la nostra ciutat per prevenir les inundacions i, no sols això, sinó que vam fer arribar la reivindicació allà on estan les competències i es vota el destí dels diners, al Congrés i Senat.

Allà vam trobar la mà estesa de Joan Baldoví i Carles Mulet, diputat i senador, respectivament, que, mitjançant esmenes, han reivindicat el que és necessari per a Benicarló, decidits a fer la mateixa força al Congrés i Senat que nosaltres a l’Ajuntament, perquè aquesta és l’essència de la política, la que ens fa reconciliar amb el nostre dia a dia. La política útil.

Ara bé, ens queda el dubte de saber quins partits tindran el mateix tarannà. Quins donaran suport a les esmenes que defensen la canalització de la rambla. Quins demostraran que la política útil no enfronta, busca solucions. Nosaltres, amb dos regidors, un senador i un diputat, hem fet tota la nostra feina, el que podiem fer, de baix cap a dalt, com ha de ser.

Regidora de Compromís per Benicarló