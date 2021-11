Pensem globalment, actuem localment

I sense anar més lluny, el repte climàtic centrava el Debat de l’Estat de la Província a la Diputació de Castelló aquesta setmana; un espai on, junt amb el meu company Pau Ferrando, hem defensat les polítiques que Compromís hem implantat a les nostres comarques i on demostrem que les polítiques de sostenibilitat són l’eix des d’on afrontar altres reptes intrínsecs al nostre territori, com és el cas del demogràfic, però també l’econòmic i el social.

Segur que vostés coneixen ja les Educadores i Educadors Ambientals de la Diputació, que han arribat a cadascun dels nostres municipis per donar-nos ferramentes i acompanyar-nos en la transició cap a l’economia circular que redueix, reutilitza, recicla i, el més important, recupera.

Una de les claus més rellevants del servei d’Educació Ambiental és que es dirigeix espe-cialment a la població adulta, que som qui ens ocupem d’anar a comprar i de baixar la brossa i, per tant, els responsables de la situació que patim actualment.

I si parlem de revalorar residus, no podem deixar d’anomenar els projectes d’agrocompos-tatge amb què hem reactivat les antigues plantes de purins de la Salzadella i Sant Mateu. Ara, aquests espais que vam rebre sense ús i desmantellats representen l’assoliment dels ecoesquemes per part del nostre sector primari i el suport a l’economia rural.

Un gir de 180 graus

Un altre dels protagonistes al debat ha sigut el Pla Director de l’Aigua, que suposa un gir de 180 graus en la política hídrica a les comarques i que garantix el subministrament d’aigua a tots els nostres pobles i ciutats davant de qualsevol situació climàtica.

Amb aquesta estratègia hem aconseguit també el consens polític a la Diputació, des d’on exigirem a l’uníson que el govern de Madrid s’implique en el finançament de les infraestructures estratègiques que permetran activar una governança solidària entre ajuntaments i un preu únic del metre cúbic d’aigua.

I no podem deixar d’anomenar el Pla de Transició Energètica, al qual s’han sumat més de 70 municipis, i amb què produirem més de 5Mw d’energia neta gràcies a la instal·lació de plaques solars als terrats d’edificis municipals. De nou, una estratègia política que mira per la custòdia del territori enfront de l’especulació energètica, perquè volem energia re-novable però produïda de manera descentralitzada.

Com veuran assolim el repte global i creem solucions locals per no deixar enrere a ningú en la lluita contra el canvi climàtic.

