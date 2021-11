Temps de fer poble

La propera setmana arranquen a Almassora les V Jornades de l’Arròs i la Taronja. Aprofite aquest espai per tal de convidar-los a gaudir dels menús preparats per vuit restaurants de la nostra localitat i de les demostracions de cuina que farem al Mercat Central amb diferents xefs de la província.

Si en els quatre primers anys d’iniciativa hem recolzat amb força les propostes gastronòmiques dels locals, ara hem de fer-ho amb més intensitat. Tots sabem de les dificultats que ha superat el sector per la pandèmia de la covid-19 i també de les patides pels llauradors. Ara, per tant, podem conjugar eixa ajuda amb l’oci cada cap de setmana.

Si ho enllacem amb l’oportunitat que ens dóna els diumenges el Mercat de la Taronja per adquirir productes de la terra sense intermediaris i amb les demostracions de cuina dels divendres al Mercat Central, podem dir que el final d’any és temps de fer encara més poble.

Com el que fan els germans Fernando i Juan José Gil, responsables de Quesos de Almassora, cada vegada que presenten al concurs mundial de formatge les varietats fetes ací. Els acabe de rebre al despatx d’Alcaldia per felicitar-los per les sis medalles aconseguides un any més, resultat del bon fer del seu treball. Estem ben orgullosos de saber que el nom d’Almassora estiga vinculat a l’excel·lència gastronòmica.

Qualitat sense eixir del poble

És una evidència més de les possibilitats de comprar qualitat sense eixir del poble, d’apostar per allò que es fabrica ací i de fer-ho de manera responsable. Més encara a punt d’encetar el Nadal i amb les necessitats de consum que es desperten. La Fira de Nadal que està preparant Aproca junt a la Regidoria de Comerç és una bona oportunitat també de fer poble. Evitem agafar el cotxe, passegem per Almassora i apostem per la professionalitat dels comerços que tenim al mateix costat de casa.

I, per si no en teníem prou d’oferta, enguany torna la Fira Medieval de Sant Andreu. En dos setmanes recorrerem els escenaris del nucli antic de la localitat transformats per a l’ocasió en una nova ullada al passat. Abans, ara i després, recordem que la pandèmia de la covid-19 segueix entre nosaltres i que és imprescindible protegir-nos. Vacunem-nos i extremem les precaucions per tal de reduir les xifres de contagis i encarar amb salut les últimes setmanes de l’any. No fem un pas arrere.

Alcaldessa d’Almassora