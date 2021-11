Comprem al comerç local

S’acosten dies de compres de tot tipus, tant de menjar com de regals per a tota la família i amistats, de dinars i sopars, de molta activitat, ja que venen els Nadals. I per això és moment de fer poble, de comprar i ajudar al comerç local, al de tota la vida, al de confiança. És temps de col·laborar entre tots i totes per dinamitzar l’economia d’Almenara, i el millor és fent les compres al nostre comerç local, ja que ajudem els nostres comerciants, però a la vegada fomentem l’ocupació i fem que el nostre poble vaja a més. I ara, en aquesta època tant complicada per la covid-19, hem de recolzar el nostre comerç local més que mai.

I per això, sempre diguem, que a Almenara tenim de tot. Hi ha establiments de tot tipus per a realitzar les compres dels Nadals. Des de botigues de roba i sabates passant per complements, decoració i regals variats, així com els millors electrodomèstics i serveis entre altres productes. No podem oblidar els nostres forns, tradicionals i amb una gran varietat i qualitat. També trobareu la millor carn, peix, fruita i verdura amb productes de primera divisió, i com no, del terreny o de les rodalies. Productes d’ací, ben prop i de kilòmetre 0. I com no, un Mercat Municipal on res pot faltar...i ara, amb nova climatització per fer les compres d’una manera més còmoda. A més també contem amb la millor restauració per a dinars i sopars.

Més de 5.000 euros en premis

I com no podia ser d’altra manera, l’Ajuntament d’Almenara, està al costat dels nostres comerciants, i per això a partir del dia 1 de desembre encetarem una nova campanya per a fomentar i potenciar el nostre comerç, incrementant la dotació municipal, i on es repartiran més de 5.000 euros en premis per a qui compre a Almenara. Enguany són al voltat de 60 els establiments que s’han adherit, als que agraïm la participació.

En quan a la mecànica de la campanya, dir que hi haurà una urna al Mercat Municipal amb paperetes entre les que es trobaran els premis econòmics de diverses quantitats. La gent per cada 30 euros de compra al comerç local, bé siga en un tiquet únic o amb la suma de diversos tiquets de compra a varis comerços, tindrà opció a extraure la butlleta i vore si ha obtingut el premi econòmic que haurà de consumir al comerç local posteriorment.

Finalment també vull informar que estem preparant una nova edició de la fira comercial de Nadal, que si tot va bé, enguany celebrarem el diumenge 12 de desembre, edició de la que prompte vos anirem informant a la població.

Per tant, ara que ve Nadal, és l’ocasió de recolzar al nostre comerç, fer les compres a les nostres tendes perquè tenim de tot i en Almenara. Ara més que mai, cal comprar al comerç local.

Alcaldessa d’Almenara i secretària d’organització del PSPV-PSOE de la província de Castelló