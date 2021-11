El día que mataron a Miguel Ángel Blanco decidí afiliarme al Partido Popular. La banda terrorista ETA no consiguió restar a uno de los nuestros, sino en cambio sumar a miles que, como yo, salimos a la calle ese día, con rabia, impotencia y lágrimas, para gritar libertad.

Me encontré con un partido de valores firmes y me di cuenta de que estaba en el lado de la política en el que quería estar. En el partido que no cree en la cultura de la subvención, sino en la religión del esfuerzo para llegar tan lejos como nos proponemos. En el partido que premia el talento en vez de castigar a los emprendedores que triunfan. En el partido que no te pregunta el género, a quien rezas o a quien amas para darte una oportunidad. En el partido que se siente orgulloso de nuestra identidad, bandera y tradiciones.

Y ahora asumo la presidencia del PP de Onda con toda la ilusión por convertir Onda en la capital del talento, la innovación y la competitividad que acoja a grandes empresas; por convertirnos en la ciudad de la provincia donde sus vecinos paguen menos impuestos; por transformar cada rincón abandonado en un pequeño museo cerámico con nuestro plan Onda Bonica.

Nos mueve la ilusión de hacer de Onda una ciudad más amable con nuestros mayores, niños y animales de compañía. Una ciudad donde la tecnología se pone al servicio de la democracia y el talento al servicio de un futuro más sostenible.

En definitiva, nos mueve la ilusión de trabajar mucho para poder dar el relevo un día con la conciencia tranquila y la satisfacción de dejar una ciudad mejor de la que nos encontramos en su momento.

Esto es lo que de verdad importa. Que no nos distraiga nada más.

*Presidenta del Partido Popular de Onda