Salvats en esperança

En la vida tots tenim esperances. Sense elles no podríem viure perquè ens orienten cap al futur. El desig que s’acompleixin ens motiva i quan les veiem realitzades el nostre cor s’ompli d’alegria. Una autèntica esperança mai és una actitud passiva: va acompanyada del desig que es realitze el que esperem i del compromís per aconseguir-ho. Quan els objectius de la humanitat són nobles i justos el desig de veure’ls realitzats pot canviar el món i sembrar vida nova: quan dues persones tenen en comú una esperança, ja estem en el primer pas per a la seua realització.

Tots tenim l’experiència que algunes no s’han complit; que alguna persona ens ha decebut; que algun desig complit no ens omple com havíem imaginat; que alguna esperança realitzada s’ha esvaït prompte; o que en un moment de plenitud de sobte s’han presentat circumstàncies que han aombrat l’alegria. Les esperances ens donen il·lusió i força per a viure, però són incertes, sovint efímeres, i mai ens satisfan plenament. I quan aconseguim alguna cosa que ens ompli, vivim amb el temor de perdre-la, ja que la mort se’ns presenta com l’horitzó últim de l’existència terrena. La gran pregunta que esclareix el sentit de la vida humana és: podem esperar una plenitud en la qual no tinguem cap temor i una vida que siga només vida?

Els primers dies de novembre hem recordat als nostres germans difunts, i les lectures d’aquests darrers diumenges de l’any litúrgic ens orienten també cap al futur de Déu. Perquè aquest record siga autènticament cristià ha d’estar impregnat d’esperança. En el Credo, la virtut de l’esperança s’esmenta en l’últim article: «espero la resurrecció de la carn i la vida eterna. Amén».

La vida eterna és la meta de l’Esperança cristiana. En ella es realitzarà el món nou que tots desitgem i tot el que anhelem. Els cristians no volem viure això com si es tractés d’una escapatòria o un consol davant les dificultats. Esperem perquè en Crist hem conegut l’amor de Déu.

*Bisbe de Tortosa