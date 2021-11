Finançament just 20N

Durante la época de la pandemia, desde UGT, conjuntamente con el resto de organismos integrantes de la plataforma, hemos seguido manifestando nuestra disconformidad. Evidentemente, por la situación en la que nos encontrábamos, hacíamos concentraciones con distancia, mascarilla, etc. Pero actualmente, la situación nos permite la realización de manifestaciones, las cuales se van a realizar en las tres capitales de provincia. Manifestaciones que deberían, y esperamos que lo sean, multitudinarias, ya que afectan a toda la ciudadanía sin excepción. De hecho, los integrantes de la plataforma son todos los partidos con representación en el Consell, menos Vox, claro; la patronal autonómica CEV y los sindicatos mas representativos, UGT y CCOO. Como se puede observar, hay una diferencia con respecto a los convocantes de la primera manifestación, ya que en ella no estaba el PP. Nos alegramos de que se haya sumado a esta reclamación, ya que como hemos dicho, nos afecta a todos, gobierne quien gobierne. De hecho, la infrafinanciación se ha producido gobernando el PP y gobernando el PSOE, por lo tanto no es una manifestación partidista, sino de justicia.

La Comunitat Valenciana viene sufriendo desde hace años una financiación muy por debajo de lo que le corresponde. Con diferencias superiores a los 200€ de menos con respecto a la media y más de 700€ de menos con respecto a la autonomía mejor financiada. Ello repercute directamente en la calidad y cantidad de los servicios públicos básicos. Y, a pesar de todo esto, en el resto de España, creen que en la Comunitat Valenciana nadamos en la abundancia. Como en las noticias siempre salen las playas, Benidorm con los mayores, etc., pues parece el paraíso, pero no lo es, aunque para Camps sí que lo era, ya que definía a la Comunitat como el «Levante feliz»..., sería para él.

Desde UGT Comarques de Castelló queremos hacer especial hincapié en la importancia que tiene participar masivamente en la manifestación del próximo sábado, para demostrar a quien corresponda que es irrenunciable conseguir una financiación justa para la Comunitat, y sobre todo, «una financiación justa para la provincia de Castellón». Sí, Castellón, porque si la Comunidad está infrafinanciada, Castellón lo está doblemente ya que históricamente se ha invertido muchísimo menos de lo que nos corresponde, tanto por población como por aportación al PIB per cápita. De hecho, en la aportación per cápita al PIB estatal, Castellón está entre las diez primeras. Evidentemente en el volumen total no ocupamos esa posición, por el número de habitantes que somos, alrededor de seiscientos mil. Es más justo hacer un cálculo individual, y ahí sí que destacamos, ya que estamos en la octava posición, conjuntamente con otras dos.

Esta financiación(infra) prolongada, en nuestra provincia, ha generado deficiencias crónicas en multitud de servicios e infraestructuras. Servicios como la sanidad, educación, dependencia, etc., e infraestructuras como la CV-10, que se quedó en Cabanes y no tiene pinta de continuar, cuando hubiera sido importantísima para vertebrar la provincia y posibilitar la implantación de empresas. O los cercanías del norte de la provincia, todas dependen de la financiación que tengamos. Y no hay que olvidar que la mayoría de estos servicios están directamente relacionados con el mayor problema que padecemos, la despoblación, que afecta a más del 60% de nuestros municipios.

Por todo ello, y más, el día 20 a las 18.00 horas nos vemos en la plaza de Las Aulas. No hay excusa, nos afecta a todos y todas, y ahora es el momento de demostrar que Castellón no se conforma. No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos.

*Secretario General UGT Comarques del Nord