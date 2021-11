Llibertat LGTBI en flames

La societat civil ha respost aquest intent de judicialitzar la política i vulnerar els drets i les lleis bàsiques d’una societat democràtica com l’actual. Aquest atac a les llibertats fonamentals està passant ací, al costat de casa, per això Compromís per Almassora hem presentat una moció a l’Ajuntament, com hem fet en moltes altres entitats, per condemnar els fets i demanar que es compren llibres de temàtica LGTBI+ per a la formació de la joventut. A més, considerem que és el moment d’ampliar el I Pla d’Igualtat impulsat per la regidora de Compromís Susanna Nicolau la passada legislatura, amb la inclusió d’un Pla LGTBI+ per a Almassora, com a marc de referència per tal d’evitar la discriminació que pateix el col·lectiu.

El jutge titular ha alçat les mesures cautelars de retirada dels llibres de temàtica LGTBI en estudiar les al·legacions de la regidoria Vero Ruiz. El magistrat reconeix «el dret a la identitat i l’expressió de gènere». La resposta al conservadorisme més intolerant és clara. Les afirmacions havien sigut fetes sense proves sòlides; ni tan sols indicis dels delictes que denunciaven.

No obstant això, accions contra la diversitat i llibertat de col·lectius com el de població LGTBI+ són constants i no podem quedar-nos parats davant d’aquestes propostes d’involució. Per cada intent de retrocés, defensem la voluntat d’anar més enllà en drets i llibertats com a societat democràtica.

Hem de condemnar fets com els ocorreguts i dur a terme una tasca decidida des de totes les institucions per tal d’evitar la discriminació que pateixen les persones LGTBI+. No volem més atacs a la llibertat i, per descomptat, tampoc volem que episodis com aquest es puguen produir al nostre poble.

*Portaveu del Grup Municipal de Compromís per Almassora