Ahir va finalitzar el 14è Congrés del PSPV-PSOE, que obri la nova via valenciana i un projecte per a la majoria. Perquè en el projecte dels socialistes valencians cabem tots i totes. Per això, estos tres dies els hem dedicat a establir el nou full de ruta, que implica situar la lluita contra la desocupació en el cor de la nostra acció, per reforçar l’Estat de Benestar i per contribuir a una Espanya més justa. Tot això amb l’objectiu clar de seguir millorant la vida de les persones.

I això com es fa? Tenint el projecte polític més sòlid de la Comunitat Valenciana i amb accions concretes: educació gratuïta de 0 a 3 anys, formació professional com a pilar formatiu, atenció a l’epidèmia de la salut mental, abolició de la prostitució i compromís ferm amb la igualtat de gènere i d’oportunitats, reforç del benestar dels nostres majors, acceleració del canvi energètic i contribució a un país amb un finançament just i la descentralització.

Estes són algunes de les qüestions bàsiques aprovades en el congrés, que ha reforçat el lideratge de Ximo Puig al capdavant dels socialistes valencians. Amb el 91% del suport, el president exemplifica el treball que des de les institucions on governem estem fent per a avançar cap a les noves esperances amb coratge i convicció, després de l’esforç col·lectiu per a superar la crisi sanitària de la covid-19.

Sabem que el futur és un repte, però el PSOE ha demostrat ser, al llarg de la seua història, un partit amb uns valors sòlids que millora la vida de la gent. I seguirem fent-ho amb noves energies, perquè no sols hem renovat i actualitzat el nostre projecte per a la majoria, sinó perquè del congrés també ha sorgit una nova executiva rejovenida i que incorpora perfiles joves i alcaldes i alcaldesses que des de 2015 hem demostrat als nostres municipis que n’hi ha una altra manera de fer política.

Com també ho han demostrat Ximo Puig i el Govern valencià. Em sent representada i eixe és un dels motius pels quals no vaig poder dir-li que no quan em va telefonar per a proposar-me formar part de l’executiva del PSPV-PSOE. L’altre motiu és que sempre ha estat quan jo li he telefonat perquè la Vall d’Uixó el necessitava: amb el nou IES Honori Garcia, amb l’ampliació del Centre de Salut o amb el pont de connexió entre els polígons que el pròxim any serà una realitat.

Per això vull agrair a Ximo Puig que sempre estiga ahí i haver confiat en mi per a la Secretaria d’Estratègia i Acció Electoral del PSPV-PSOE. És una gran responsabilitat i un major orgull que compten amb mi per a consolidar el cicle de progrés iniciat en 2015. El meu compromís amb la Vall segueix intacte i des de la direcció del partit seguiré treballant per a defensar els interessos de la nostra ciutat i dels vallers i valleres, com he fet fins ara. M’ho prenc com el reconeixement al treball que estic realitzant al costat dels companys i companyes del grup municipal al capdavant de l’Ajuntament i que seguiré fent perquè ja he demostrat en estes dos legislatures que la meua prioritat és la Vall, encara que altres s’han encabotat en dir (i després fer) el contrari. Jo em quede.

*Alcaldessa de la Vall d’Uixó i secretària d’Estratègia i Acció Electoral del PSPV-PSOE