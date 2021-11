La semana pasada el pueblo de Nules estuvimos en vilo, viendo cómo el temporal marítimo Blas estaba atacando, con fuerza --y sin protecciones de defensa por la falta de espigones en nuestras playas-- nuestro litoral, y en concreto una zona de la playa del Bovalar (desde la calle Aigües Vives hasta el Faro). El temporal se llevó por delante escaleras de terrazas. Los vecinos se concentraron en la zona el pasado miércoles para repetir, al unísono, ¡Espigones ya!, apoyando a los propietarios afectados, y sintiendo los daños como propios, pues Les Casetes son patrimonio del pueblo de Nules, una parte fundamental de nuestra historia y de nuestras raíces como poblado marítimo.

Visto lo visto, y ante la aparente desprotección, tomamos la decisión el pasado viernes de actuar de urgente el fin de semana. Sábado y domingo pudieron verse en la zona máquinas y camiones, que no, no eran de Costas (Gobierno de España). Siguen sin venir. Sin actuar. Sin proteger. Sin regenerar. Sin construir espigones.

Pero el pueblo de Nules no puede permanecer impasible ante esta injusticia, viendo cómo se pone en riesgo la vida de personas (que viven aquí todo el año) y de un patrimonio único y singular que forma parte de nuestro pasado, presente y, sobre todo, futuro. Después de reunimos el viernes con los vecinos afectados, tomamos la determinación de actuar de forma urgente desde el Ayuntamiento de Nules para poner rocas de gran tamaño en paralelo a Les Casetes para que el mar rompa contra estas y no contra las propias viviendas. Asumimos la responsabilidad. Y defenderemos siempre los intereses de nuestro pueblo y sus vecinos. Ante quien corresponda. No podemos quedarnos con los brazos cruzados.

¡Espigones YA!

Alcalde de Nules