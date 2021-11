Hay personas cuya presencia y legado van mucho más allá de su paso por La Tierra. Son seres que existen para recordarnos todo lo bueno de lo que es capaz el ser humano, servirnos de ejemplo a los demás y así hacernos mejores. A lo largo de la historia han tenido diferentes nombres; visionarios, líderes o héroes por todo aquello que hicieron para mejorar la vida de su entorno y semejantes. Hombres y mujeres que no se limitan a pasar por la vida de puntillas, cumpliendo el expediente, sino que dejaron huella en todos aquellos que los conocieron. Rafa Pallarés era uno de ellos. Pero, por encima de todo, era uno de los nuestros.

Vivimos tiempos extraños, en los que una pandemia mundial nos ha demostrado lo huérfanos que estamos de referentes políticos, éticos o morales en nuestra sociedad. Amanecemos cada día en un mundo en el que se han acrecentado las desigualdades y el egoísmo campa a sus anchas. Tú formabas parte de nuestra última línea de defensa frente a la indiferencia, siempre dispuesto a ayudar a los demás y mejorar la tierra que te vio nacer. Por eso durante las peores semanas de la pandemia ayudaste a miles de personas anónimas donando menús y dando de comer a los que más lo necesitaban. Fue solo una pequeña gota en el océano de tu generosidad, tan implicada en causas benéficas de la que pueden hablar decenas de oenegés. Así eres tú, porque sigues con nosotros y me cuesta hablar en pasado de ti.

Unidos por un hilo invisible

No se puede entender Benicàssim sin el Voramar, van unidos por ese hilo invisible que une los destinos de las cosas que merecen realmente la pena. Sé que tu corazón humilde los amaba a ambos por igual, como tantas veces me transmitiste. Yo, por mi parte, quiero agradecerte tu especial sensibilidad con el medio ambiente, la sostenibilidad, la economía circular y la del bien común. Fuiste, una vez más, pionero. Demostrando que se puede ser referente turístico nacional sin renunciar a los principios y valores, siendo la primera empresa en implantar un programa de Responsabilidad Social Corporativa. Porque te importaban tus empleados y tus clientes, siempre pensando en los demás. Lo sostenible, aunque a largo plazo es un tesoro, sale caro económicamente hablando. Pero a ti nunca te importó sacrificar alguna cifra de tu cuenta de explotación a final de año. ¿Recuerdas el artículo que te envié hablando de adecuar nuestra dieta para salvar el planeta? Ilusionado me comentaste: “Exacto!! Lo haremos y lo haremos bien. Tengo un plan…”. Fue nuestro último wassap, espero que me lo cuentes desde el cielo.

Descansa en paz, querido Rafa, los que tuvimos la suerte de conocerte nos quedamos en este plano recordando lo mucho y bueno que hiciste por nosotros. Has pasado prácticamente toda tu vida Voramar, ahora ha llegado el momento de ir un poco más allá...Vora el cel. Donde siempre te recordaremos cada vez que miremos una puesta de sol junto al Mediterráneo. Sigue cuidando de los que nos quedamos aquí abajo, nos va a hacer mucha falta, haremos todo lo posible para que te sientas orgulloso de nosotros. Gracias en nombre de Benicàssim y de toda la provincia de Castellón, volveremos a vernos.

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Castellón y teniente alcaldesa de Benicàssim