Somos Comunitat Valenciana

Por mucho que los partidos de la izquierda, partidos catalanistas y partidos independentistas se empeñen en rebautizarnos, nuestra tierra se denomina Comunitat Valenciana. Ni País Valencià, ni Països Catalans. Y es que la denominación, una de nuestras señas de identidad más importantes, nos la dimos valencianos, castellonenses y alicantinos por amplio consenso hace 40 años al aprobar el Estatut d’Autonomia. Nuestra norma suprema autonómica deja claro en su artículo 1 que el histórico Reino de Valencia se constituyó en Comunidad autónoma española bajo la denominación de Comunitat Valenciana, y no ninguna otra.

Y es que por mucho que PSOE, Compromís, Esquerra Republicana y compañía repitan machaconamente que Pais Valencià es una acepción también aceptada como legal en el Estatut, esto es absolutamente falso. Que no mientan, porque la mentira tiene las patas cortas. Y ante el pisoteo continuo a la ley y a nuestra idiosincrasia propia, los senadores del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, cansados de la matraca de la izquierda catalanista de denominarnos País Valencià o Països Catalans en el Senado, hemos solicitado a la Mesa de la Cámara Alta que no admita a trámite iniciativas que se debaten en el Senado que vayan en contra de nuestra denominación legal. Y la respuesta no podía ser más vergonzosa: la Mesa con el voto del PSOE y el PNV ha rechazado nuestra petición, dando vía libre a que se nos pueda llamar País Valencià o Països Catalans.

Pero el Partido Popular con Carlos Mazón al frente no vamos a quedarnos de brazos cruzados, seguiremos batallando en defensa de nuestras señas de identidad, de nuestro Estatut y la Constitución. ¡No somos ni seremos Països Catalans!

Senadora del PP y portavoz del PP de Castellón