La plataforma electoral de Yolanda

Por cierto, hablo de dificultades porque aún no está claro qué piensa Errejón, ni el lugar que ocuparán en las listas las diferentes familias y egos, ni que sienten los de Podemos al ver que en este proceso ni sus siglas ni sus ministras ocupan protagonimo... etc. El tiempo dirá, aunque, sin espera, ya existe quien como siempre y en nombre de la derecha, me refiero a Casado, ha vomitado opiniones vergonzosas y no democráticas al calificar el encuentro de aquelarre, de reunión de brujas. Es decir, queriendo y sin preocupación, expresa así el desprecio al otro/a y la soberbia de quienes piensan que el poder les pertenece.

En última instancia, y como es habitual, al ridículo líder del PP se le ha unido la voz de un desorientado de la vieja guardia del PSOE, la de alguien que no habla en nombre del partido y, encima, no se ha enterado de que en España ya no existe el bipartidismo con mayorías absolutas y que, a la izquierda del PSOE es bueno que exista una formación que posibilite un gobierno de progreso.

Analista político