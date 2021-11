Demà dissabte de vesprada el veïnat dels pobles de Castelló tenim una cita a la plaça de les Aules. Just des de les seus del Sindicats i enfront de la Diputació sortirà la manifestació, convocada per reclamar una cosa tant obvia, com és un finançament just.

De fet estarem la gent de Compromís, i més partits, manifestant-nos junts i amb sindicats i patronal. Ja veuen, cap polèmica. Tot molt clar. Aleshores per què cal anar? Per què manifestar-se? La resposta és simple: perquè ens juguem molt, massa de fet.

Per començar, han de saber que des de les classes en la universitat, els llibres del Xarxa Llibres, les escoletes per xiquets i xiquetes de dos anys, els bons del menjador, la biblioteca de Rafalafena, la programació cultural al Castell de Peníscola o al Teatre Principal, el manteniment de les carreteres autonòmiques, la millora dels polígons industrials, la construcció de noves residències de gent gran a Sant Mateu i Castelló, els centres de dia per gent gran, la depuració d’aigües residuals, la neteja de boscos i la protecció de parcs naturals, el centre de salut en Montanejos, les vacunes de la grip i la covid, l’administració de Justícia, la Formació Professional i ocupacional, totes aquestes coses, i moltes més depenen del govern autonòmic.

Per tant, la realitat és que l’estat del benestar i els pilars de l’estat de dret com són la Sanitat i l’Educació recauen en l’administració autonòmica. Tenir o no els recursos suficients és el que permet a la Generalitat Valenciana oferir els serveis que totes i tots necessitem, en condicions òptimes o no. Quan ens donem compte del que significa el finançament just, la cosa canvia. Així que amb diners torrons.

Una infraestructura bàsica

L’infrafinançament del nostre territori i dels pobles de Castelló és una cosa que ve de lluny. De fet, la setmana passada els empresaris valencians estaven a Madrid reivindicant la realització i finalització del corredor mediterrani ferroviari, una infraestructura bàsica per millorar la competitivitat de dos sectors claus en la nostra província com són el tauleller i el de la taronja.

La falta d’inversió en els pressupostos de l’Estat, i la mala execució d’aquest pressupost per part del govern de Madrid ens costa molt car als pobles de Castelló i ens genera greuges.

Però a banda d’això, cada any, el govern de la Generalitat deixa d’ingressar més de 1.000 milions d’euros. Permeteu-me que ho repetisca, 1.000 milions d’euros que no ingressem. 1.000 milions d’euros imprescindibles per a poder fer totes eixes polítiques quotidianes. L’infrafinançament que patim, ens està generant un deute il·legítim de desenes de milers de milions d’euros per la irresponsabilitat del govern central.

Demà a les sis de la vesprada hem d’estar a la plaça de les Aules per alçar la veu, reclamar justícia i exigir el respecte que necessita el progrés del nostre país.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament i Diputació de Castelló