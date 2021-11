Una colega de las que frecuentan el palacio de la Carrera de San Jerónimo me asegura, estupefacta, que «la argentinita hace mucha pupa», refiriéndose a los efectos que está causando el libro de Cayetana Álvarez de Toledo, Políticamente indeseable, escrito desde la soberbia y el resentimiento, empleando cañonazos semánticos, tan directos y abyectos que, a menudo, propician la vergüenza ajena. En el ya best seller, tres ediciones de preventa antes de salir publicado, hay quien adivina el aliento de la pareja de la estrenada mártir de la política caviar: Arcadi Espada. Íntimo aliado periodista que lleva tiempo enfrascado en particular lucha contra quienes denostaron a su chica, retirándole la confianza y la condición de portavoz del PP en el Congreso.

La pretendida nueva Juana de Arco, señora de rancio abolengo y reconocida altivez, dispara con el rencor de la más simple de las mentes. Pasar por Oxford evidencia que no es garantía de grandeza personal, ni siquiera del más mínimo rasgo de lealtad con las siglas a las que pertenece. A falta de leer el texto completo, todo lo que ella ha ido avanzando, Mesías rabiosa de la derecha, evidencia desmedida desfachatez cuando entra a desvelar conversaciones privadas con Pablo Casado y Teodoro García Egea. Testimonios sin valor probatorio, aunque de efecto muy tóxico.

A la postre, la reacción de Cayetana. Escrita con prosa solvente, tiene el mismo tinte que el esperado en cualquier persona sin ínfulas intelectuales, pero con igual arrebato de víscera. Desde el ego frustrado, Álvarez de Toledo presta un impagable servicio a la causa de Sánchez y sus socios de Gobierno, mientras desangra al PP. Olé, Cayetana, dicen en la Moncloa.

Periodista y escritor