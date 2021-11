Un finançament per unir-nos

El País Valencià ha canviat molt des que en 2015 el primer Botànic agafà les rendes d’un territori desolat, esquarterat, saquejat i minoritzat per anys de corrupció, clientelisme i ineficiència. Ho veig en les persones, en l’educació, en la sanitat, en els municipis i en els carrers. Més ara quan s’ha demostrat que, després de gestionar una pandèmia sanitària, les valencianes i els valencians hem sabut mantindre la nostra terra i la nostra gent segura.

Ací, vam arribar a tindre a diversos presidents de la Generalitat a la presó, a dos de tres presidents de les diputacions provincials i a un bon nombre de funcionaris i empresaris dels quals jugaven amb les cartes marcades desfilant pels jutjats, tots amb el segell del Partit Popular, fent-nos submisos a interessos foscos que empobrien a la gent i al territori.

Però el temps de la corrupció, per sort, ha acabat. Els vàrem fer democràticament fora. Des de fa anys ens hem convertit en la societat socialment més capdavantera de l’estat espanyol, amb un augment considerable de polítiques destinades a aquells i aquelles més vulnerables, dirigida, en tot moment, cap a les persones que més ho necessiten.

El Botànic ha sigut motor d’esperança per a les valencianes i valencians, que som i hem sigut conscients que per a anar més enllà necessitem més diners, un sistema fiscal propi, tornar a tindre entitats d’inversió valencianes pròpies i netes de corrupció i, sobretot, un finançament just i solidari que ens unisca a tots de cara a un futur pròsper, racional i sostenible. Aquesta reivindicació forma part de l’ADN de Compromís, per això, nosaltres tenim clar per on hem d’anar, quin és el camí de la nostra lluita, perquè per a nosaltres, un finançament just és sinònim d’unió.

Diputat de Promoció Econòmica