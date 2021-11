Vila-real es mou, també en innovació

Fa 10 anys, enfront de l’escepticisme de molts, Vila-real va presentar la seua candidatura per a formar part d’un selecte club de ciutats que apostaven per la innovació com a model econòmic de progrés i de futur. L’obtenció de la marca de Ciutat de la Ciència i la Innovació en 2011 ens va col·locar com a ciutat de referència en aquest àmbit, obrint el camí a altres municipis castellonencs --Onda i Castelló-- que s’hi han sumat després. El reconeixement ens va suposar també entrar a formar part de la xarxa espanyola Innpulso, que aglutina a tots els municipis del país que han obtingut aquest distintiu.

Però estar en aquest club no és de per vida. L’aposta i el compromís per la innovació s’han de demostrar de manera continua i amb molt d’esforç si volem seguir formant part de la xarxa. Vila-real ha superat l’examen no una sinó dues vegades (2015 i 2021) consecutives.

Tot aquest treball, tanmateix, tindria poc sentit si es quedara en un títol de portes cap endins, a l’Ajuntament. El que hem buscat sempre --i amb tota humilitat diria que s’està aconseguint-- és que el component de la innovació s’incorpore al nostre teixit socioeconòmic, tot conformant el que es denomina un sistema de la innovació del territori capaç de funcionar com a estímul i suport a les iniciatives de caire innovador en la nostra zona.

Canalitzar el talent i la pulsió innovadora

Del que es tractava, en últim terme, és de canalitzar el talent i la pulsió innovadora que sempre hem tingut a la nostra ciutat i entorn. I oferir també a les nostres institucions i empreses un trampolí des del qual poder donar noves respostes als nous problemes i reptes que ens planteja un món cada vegada més competitiu i veloç. En aquest escenari, podem dir amb orgull que la V Trobada d’alcaldes i alcaldesses amb la innovació Innpulso Emprende, que hem celebrat aquesta setmana a Viladecans, demostra que les coses van per bon camí.

Poder acompanyar una de les nostres pimes innovadores, en aquest cas Robottions, amb el seu CEO, Xavier Garcia, i el seu equip --una empresa que ha passat en poc mes de dos anys de tres treballadors a 20 i segueix creixent-- a la trobada nacional amb la innovació, a competir amb altres empreses de tot l’Estat i demostrar tot el nostre potencial és una de les majors satisfaccions que ens pot donar aquesta aposta per la innovació que vam encetar en 2011. Com ho és també la jornada que vam viure fa tot just una setmana, amb el lliurament dels premis Globalis a les empreses més innovadores del territori; guardó que enguany ha recaigut en Texturjet, que serà la que ens acompanyarà a la trobada amb la innovació l’any que ve. Una gala que ens va permetre compartir amb les nostres empreses tot el talent innovador que atresoren i comprovar que el nostre sistema de la innovació, amb la Fundació Globalis com un dels principals referents, és cada vegada més consistent i eficaç.

Amb aquesta vocació innovadora, i de la mà del nostre teixit socioeconòmic, que és molt important, seguim avançant en la nova Vila-real del segle XXI. Una ciutat moderna, inclusiva i sostenible. Una Vila-real que es mou, renaix i avança de nou.

Alcalde de Vila-real