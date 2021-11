Volem igualtat: per un finançament just

El 14 Congrés Nacional del PSPV va servir, precisament, per a tornar a demanar un finançament just. El nostre secretari general i president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, així ho va reclamar en l’acte de cloenda on, amb la presència de Pedro Sánchez, va reivindicar la necessitat de reformar el finançament autonòmic per acabar amb l’històric desequilibri pressupostari al qual ha estat sotmesa la Comunitat Valenciana, i en conseqüència, la província de Castelló. La resposta i el compromís de Pedro Sánchez van estar clars: «Aprovar, negociar i acordar» un nou sistema de finançament per a les autonomies. I no sols això sinó que, mentre arriba eixe nou model de finançament, es va a garantir els recursos necessaris amb fons de transició.

La gestió socialdemòcrata

Així, una vegada més, hem de valorar la gestió socialdemòcrata del partit socialista on les persones i el seu benestar són la nostra màxima preocupació. Perquè quan parlem de finançament autonòmic pot semblar que parlem d’una cosa abstracta, però realment es tracta del que pot ser el més important per portar a terme totes les accions amb garanties. Es tracta del fet que les i els valencians --i les i els castellonencs-- tinguem els recursos que ens pertoquen per gaudir d’una vida en igualtat de condicions que la resta de les autonomies.

Com he dit, hi ha molt per a fer, però, si hi ha algun partit vertaderament preocupat i ocupat en acabar amb esta discriminació territorial, és el partit socialista, i en eixa tasca està. Perquè un finançament just és garantia de l’Estat de Benestar, de la igualtat i la cohesió. En el Congrés Federal també va quedar patent eixa aposta ferma del partit en atendre les reivindicacions en este sentit en haver estat acceptades les esmenes que les i els militants van presentar a la ponència marc del qual serà el rumb polític dels pròxims quatre anys. És a dir, les i els militants de Castelló, i també del País Valencià, han fet possible que les nostres demandes quant al finançament estiguen arreplegades en el document clau que regirà l’acció del partit des de Madrid.

Sense dubte, tenim un govern que creu en la igualtat entre territoris i que treballa perquè siga possible i, en este sentit, el canvi en el finançament de les comunitats autònomes ja ha començat a caminar. Es tracta d’una acció que requereix un compromís polític i, una vegada més, el partit socialista fa front al repte. Perquè l’objectiu número u de les i els socialistes és arribar fins la igualtat plena, i això també passa per un finançament just. Demà, a la manifestació, així ho reivindicarem, una vegada més, amb sensatesa, i governe qui governe.

Secretari general del PSPV-PSOE de la província de Castelló i diputat autonòmic