Estimen la nostra llengua

El valencià és la nostra llengua i per això hem de cuidar-la i estimar-la. Hem de recolzar-la i potenciar-la. És el nostre millor patrimoni i no hem de deixar que es perda. I això a Almenara ho tenim molt clar. Des de l’ajuntament que encapçalem apostem pel valencià, per fomentar i cuidar la nostra llengua a tots els llocs, per donar-la a conèixer i per recolzar les iniciatives amb el nostre idioma en tots els àmbits.

Es per això que ha arribat el moment per a que Almenara siga seu de la Trobada d’Escoles en Valencià de la Plana Baixa 2022, que es celebrarà el 8 de maig del proper any, recuperant aquell esperit de fa més de 20 anys quan es va fer la trobada al nostre poble. És una gran ocasió per a mostrar la nostra estima pel valencià i també per mostrar Almenara a tota la comarca i altres municipis.

Es per això que ja s’hem posat en marxa des de l’Ajuntament d’Almenara, Escola Valenciana, els diversos centres educatius de la localitat, les comunitats educatives, associacions de pares i mares i tot el teixit associatiu local per a que la trobada siga tot un èxit. Ara comencem a treballar per a oferir tot un ventall d’activitats per a tots els públics amb l’aposta per la nostra llengua com a gran objectiu prioritari. Per això vull agrair des d’aquestes línies la predisposició dels centres educatius locals, comunitats educatives i associacions i entitats d’Almenara a treballar per a fer més gran si cap aquesta Trobada.

La nostra cultura, el nostre patrimoni, el nostre poble

Però la Trobada no és només la llengua. En ella donem a conèixer la nostra cultura, el nostre patrimoni, el nostre poble. És un gran aparador per a mostrar com és Almenara i la seua gent. És una gran ocasió per a ensenyar a tots i totes el treball dels nostres centres educatius i de les nostres associacions. És el moment de fer poble i que tots i totes donem a conèixer tot el que fem.

Al mateix temps la celebració de la Trobada també significarà l’arribada de molta gent d’altres localitats fins Almenara, i això també suposarà una jornada on es vorà beneficiada l’economia local, i és més, també al donar a conèixer el nostre municipi, pot suposar que molta de la gent que vinga puga tornar a Almenara i fer les rutes del nostre poble, anar als Estanys, la mar i la muntanya, però també vindre a dinar, sopar i fer compres al nostre municipi, perquè com solem dir, tenim de tot i en Almenara.

Per això, des de ja, treballem per oferir el millor dia a dia, i en aquest cas, buscant una gran Trobada d’Escoles en Valencià de la Plana Baixa 2022. Estem mans a l’obra per mostrar Almenara, per fer poble. Encara queda, però dir que esteu convidats a visitar Almenara tot l’any, i com no, el 8 de maig amb les vostres famílies per a estar en la gran festa de la nostra llengua. Vos esperem!

Alcaldessa d’Almenara i secretària d’organització del PSPV-PSOE de la província de Castelló