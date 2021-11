Qui t’estima, no et farà plorar

La nostra comunitat és la segona que més casos de menors maltractadors i casos de víctimes de violència de gènere registra, segons un informe de Save the Children. Conclusions que preocupen i ens inviten a l’acció. A febrer un informe del Ministeri d’Igualtat ja alertava que si la violència de gènere entre adolescents disminuïa, augmentava la sexual. I indicava que augmenta la puntuació de la joventut que es defineix feminista i que posa la igualtat entre els seus valors primordials.

Les conclusions de tots aquests informes coincideixen amb allò que ens traslladen entitats i centres educatius sobre les formes d’establir relacions afectives entre la joventut. Relacions que es vehiculen per les xarxes socials que, tot i ser facilitadores i positives en moltes qüestions, poden ser un risc sobretot per a elles, ja que poden convertir-se en uns mecanismes de control sense límits. Les xarxes han oferit nous escenaris per al retorn dels mites de l’amor romàntic que pensàvem superats entre una joventut que crèiem nativa digital. Així, hem de sentir-nos afortunades de viure a un territori amb un Pacte per la Violència de Gènere coordinat per la Conselleria d’Igualtat que dirigeix Oltra amb un 91% de compliment.

Un territori en què tenim una coordinadora d’igualtat i convivència a cada centre educatiu gràcies a la Conselleria d’Educació que presideix Marzà que, conscient d’aquesta realitat, va posar en marxa aquest curs per a l’alumnat d’ESO l’assignatura Cultura digital i la guia Els nostres cossos, els nostres drets per a treballar l’educació afectiva i sexual a totes les etapes educatives. Educar-nos ens permetrà relacionar-nos, també afectivament, des d’altres prismes més saludables. I en la mateixa línia a Borriana impulsem des de la Regidoria d’Igualtat el treball coordinat en l’educació efectiva sexual junt amb Joventut i Sanitat, el Consell de la Joventut i el Departament de Salut de la Plana. Sentim-nos afortunades de viure a una localitat en què Ajuntament al complet, centres educatius, centres de salut i entitats socials treballem en xarxa per la igualtat i la prevenció de la violència de gènere.

Coincidint en la necessitat d’oferir un enfocament més juvenil, a Borriana centrem la campanya del 25N en la nostra joventut. Prenem de la mà centres educatius, associacions juvenils i entitats socials que treballen amb joves per trencar al ritme d’Espremedors de la Fúmiga els mites de l’amor romàntic. L’impuls d’aquest grup juvenil que ofereix alternatives saludables de masculinitat, ens serveix per a cridar fort: Qui més t’estima NO et farà plorar, t’obrirà les ales i et farà volar.

Regidora d’Igualtat, Inclusió i Diversitat de l’Ajuntament de Borriana