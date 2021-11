La que s’apropa

No sé si alguns dels que m’esteu llegint esteu en plenes obres de reforma de les vostres cases o esteu pensant de comprar-vos un cotxe, per exemple. Si és així, quasi vos diria que vos acompanye en el sentiment. Perquè el que està passant últimament en la provisió de materials i en la contractació d’alguns oficis és més que preocupant.

I això, que a nivell particular segurament ja ho esteu patint molts de vosaltres, passa, possiblement encara més, en l’àmbit de l’administració. De manera que en els últims mesos, tirar endavant determinats projectes i obres està fent-se més que complicat. A tot això, s’afegeix el fet que els preus s’han incrementat considerablement, amb la qual cosa les obres que ja estan començades també s’han embolicat.

En moltes ocasions ens trobem retards més que notables en l’acabament dels treballs, cosa que complica acomplir els terminis, sobretot quan es tracta de temps marcats per determinades subvencions. La cosa és tan extremada que, per exemple, el mobiliari que havíem demanat per al Teatre Modernista del Palau hem hagut de canviar-lo perquè un dels bancs portava les pates de ferro, pates que ens van dir que arribarien molt després que els bancs. Una cosa inconcebible.

Per això, els projectes que tenim previstos per al pròxim any, hauran de ser ben assenyats i realistes, no només amb els materials, sinó també amb el temps. Perquè si no podrem caure en la temptació de voler fer més del que realment es podrà, vista la cosa.

La qüestió és que és un assumpte que els mortals no controlem i que no sabem quin recorregut pot tindre. Ni tampoc si serà cert el que comença a comentar-se de l’apagat energètic i si ens ocorrerà o no. Però el que sí que s’entreveu, a curt termini, és que probablement tots estos problemes s’agreujaran i entrarem en un nou escenari on haurem de caminar amb peus de plom i xafar sobre segur.

Alcalde de Betxí