Més finançament, major resposta educativa

La Lomloe, i tot el seguit de decrets i ordres autonòmiques que desenvolupen aquesta llei, ens condueixen a una major aposta per la inclusió educativa, una drecera estratègica que evidentment necessita una forta inversió per impulsar-la. En un termini de dues legislatures, aproximadament, tots els centres del País Valencià hauran d’estar preparats per a fer front a les despeses que es necessita per poder desenvolupar aquest pla ambiciós.

Al mateix temps, l’aposta per una gratuïtat a tort i a dret en l’educació infantil és un altre front que evidentment també vol incidir en una eliminació primerenca (per ser més efectiva) de les barreres que condueixen a la diferència social.

D’altra banda, perquè això siga una realitat necessitem més professionals docents, més especialistes, més inspectores, abaixar les ràtios, una major incidència de la codocència, més formació i 1.000 milions d’euros per a la millora de les infraestructures educatives. Tot plegat per una resposta de l’ensenyament que de manera considerable puga acostar-se a un estat de benestar en condicions i als nivells dels països capdavanters en qüestions socials.

Des de l’educació i la inclusió social

El miracle valencià s’està edificant des de l’educació i la inclusió social i per això cobra encara més sentit que dia rere dia reivindiquem un finançament més just per poder atendre més i millor les nostres necessitats. Per un moment, imaginem quines inversions podríem dur endavant si estiguérem en els números que rep Cantàbria per càpita. Aproximadament 1.000 euros més per habitant. Es pot entendre una discriminació positiva pel seu menor nombre d’habitants, però la diferència posa de manifest encara més el greuge cap al País Valencià. La construcció de la sobirania es juga força més en aquesta batalla que no en qualsevol altra.

Regidor d’Educació a l’Ajuntament de Castelló