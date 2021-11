La ceguera de la rancúnia

Ja fa uns quants anys, amb una conversa amb l’actual Secretari General del PSPV-PSOE a la província, Ernest Blanch, em va dir una frase que se’m va quedar present per sempre: «Guillem, amb la tristor i la rancúnia, no es guanyen eleccions». Aquesta frase, que a simple vista pot paréixer innocent i sense més recorregut que el d’esbossar un somriure quan la sents, he de reconéixer, que ens ha marcat la nostra manera de fer política al capdavant de l’Ajuntament de Vinaròs.

És evident que la ciutadania quan deposita el seu vot, ho fa per diferents motius. Des del desencant fins al vot de càstig, passant per la decisió d’última hora o, fins i tot, pel vot en blanc. Però el que és evident i majoritari és que, la gran majoria de veïnes i veïns de la nostra ciutat, voten amb il·lusió. Voten amb la il·lusió de veure un projecte engrescador que puga resoldre les seues preocupacions. Voten per il·lusió per veure un equip de dones i homes preparats per a assolir responsabilitats de govern des de la coherència i la seriositat. I per últim, però no menys important, voten per la il·lusió que els genera un candidat. És incomprensible que algú que es presenta per liderar un projecte, un equip i una ciutat, ho faça des de la més absoluta ràbia, negativitat i agressivitat. També és incomprensible que es faça des del més absolut menfotisme, conformisme i contemplacionisme. En un moment on hem viscut el que hem viscut (i estem vivint) la ciutadania necessita que se li generen il·lusions, esperances i anhels per tal de tindre motius per creure en aquesta ciutat, les seues possibilitats i per últim, però un altre cop, no menys important, en els seus representants públics.

Focalitzar les il·lusions

La nostra feina és aquesta. Focalitzar les il·lusions no només en la gestió diària que ens absorbeix irremeiablement, i sortir a explicar perquè estem treballant per Vinaròs. Per què estem realitzant certes actuacions o per què estem prenent certes decisions en clau econòmica per a rebaixar impostos. Els nostres veïns necessiten que se’ls explique des de la positivitat i il·lusió que Vinaròs pot tornar a aixecar-se un altre cop com ho ha fet tantes i tantes vegades. Si aquelles persones que liderem grups, projectes i ciutats, no treballem des d’aquest prisma, serà com tirar tot el treball fet a la brossa. No s’ha d’actuar només en clau de gestió. Cal actuar en clau d’il·lusió. I es que els conformistes, el contemplacionistes i els pessimistes, no guanyen eleccions.

Alcalde de Vinaròs