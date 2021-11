El pasado viernes celebramos el X congreso local del Partido Popular de Castellón. Un congreso que sirvió para responder a una pregunta que deberían hacerse todos los castellonenses: ¿estamos mejor ahora que hace seis años? La respuesta es un rotundo no. Con los precios en aumento, el paro que no baja de esos 15.000 vecinos que quieren y no pueden trabajar, con un gobierno dividido y enfrentado entre ellos, un tripartito bunkerizado que no escucha a los vecinos, como sucede con la avenida Lidón que este jueves se vuelve a manifestar a las 19.00 horas, en protesta por una reforma que no ha contado con ellos.

Pero Castellón tiene muchos más problemas, por los barrios se pueden ver montañas de basura y ratas demasiado a menudo. Hemos gastado 14 millones de euros públicos en cambiar la iluminación de las calles, en principio positivo porque el ayuntamiento ahorraba en la factura de la luz, algo que a cualquier castellonense le vendría bien, sin embargo ese ahorro se ha notado en que algunas calles están mucho más oscuras que antes y eso provoca mayor inseguridad.

Esa falta de seguridad no sólo se produce por la falta de luz, sino por ver día si y día también atracos con arma blanca, seis en la última semana, algo que corrobora el propio Ministerio del Interior, que cifra en un 30% el aumento de la delincuencia en nuestra ciudad, un tema en el que los gobiernos deberían actuar ya, con más medios para unos cuerpos y fuerzas de seguridad que hacen lo que pueden con los recursos que tienen.

Frente a esto hay una alternativa sensata, que antepone los vecinos a las siglas de un partido, que tiene un proyecto de ciudad claro y que quiere pasar página de una etapa gris y de un gobierno que ha buscado enfrentar a los castellonenses por sus intereses partidistas, esa alternativa se llama Begoña Carrasco, porque creemos en Castellón.

Secretario general y portavoz adjunto PPCS