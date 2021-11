Esperant la protecció

Després de l’extens expedient de reivindicacions i d’exigències que hem realitzat durant molts anys, tan sols hem aconseguit la licitació d’algun estudi per part del Ministeri, i ens queda l’amarga sensació que s’estan ignorant les necessitats del nostre municipi. Indubtablement, seguirem treballant i reivindicant solucions i inversions fins que es resolguen tots els problemes de la nostra ciutadania.

Per això, he tornat a enviar un escrit reclamant i exigint al govern d’Espanya que inicie la construcció de quatre espigons, la protecció de les goles, el reforç de diversos murs en la costa nord i la creació d’una platja a la Serratella. Actuacions necessàries per a protegir i solucionar el problema d’erosió que pateix el nostre litoral, tots previstos en l’Estratègia d’actuació del tram de costa comprés entre els ports de Castelló i Sagunt. Després de nombrosos escrits i reunions mantingudes amb la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar durant més de quatre anys, i després d’incloure les obres en una de les seues quatre Estratègies com a ‘prioritat alta’, seguim igual, amb projectes que s’allarguen en el temps d’una manera excessiva, amb promeses sense complir i esperant les actuacions amb vertadera angoixa.

Però no tot ha estat negatiu, hem rebut l’autorització de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) i l’autorització de Costes per a les obres de construcció de la passarel·la del Clot, que dona accés a les Terrasses. Uns permisos que posen fi al llarg procés de tramitació per a executar el projecte de construcció d’una passarel·la fixa de formigó que servisca per a connectar els dos marges del riu en la desembocadura, que evitarà haver de reparar-la sempre que queda inutilitzada per fortes pluges o temporals marítims.

Totes les facilitats

Des del govern municipal hem posat totes les facilitats i tot el necessari de part nostra per a agilitzar els permisos i continuarem treballant amb totes les administracions implicades per a facilitar-los en tot moment la documentació que ens requerisquen en els projectes que falten per materialitzar.

A més, comptem també, per fi, amb la concessió administrativa d’ocupació de domini públic maritimoterrestre per a la construcció d’un sistema de drenatge d’aigües pluvials amb la instal·lació de dos caragols d’Arquimedes en la zona de la Serratella, una zona amb una capa freàtica molt pròxima a la superfície que necessita un drenatge ràpid per a, d’aquesta manera, evitar els efectes de les inundacions en els habitatges per l’evacuació de les aigües pluvials a la mar en períodes de fortes pluges amb què han de bregar els veïns i les veïnes d’aquesta zona del litoral borrianenc. Però encara falta molt per a estar satisfets del tot, i no em queda més remei que tornar a esmenar la plana a qui no fa els deures amb el nostre poble i exigir que es complisquen les promeses, projectes i actuacions necessàries per a protegir la nostra costa.

Alcaldessa de Borriana