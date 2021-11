Querido/a lector/a, soy de la opinión de que una parte de la derecha política y social española tiene un par de problemas serios que, por desgracia, sufrimos todos. Por cierto, el primero tiene que ver con lo de siempre y el segundo con lo de ahora.

Con lo del primero y lo de siempre digo que la derecha de ahora es heredera de la derecha carpetovetónica que nunca tuvo feeling con la democracia liberal. Más bien al contrario, siempre estuvo cercana de alzamientos, pronunciamientos, golpes, etc. Incluso en tiempos no lejanos vio con agrado y colaboró con lo de Primo de Rivera y lo de Franco. Me refiero a esa que no hace mucho ahogó a UCD, a Suárez y, ahora, quiere representar al electorado de Vox. La que en el parlamento europeo apoya a los iliberales de Hungría y Polonia y tiene poco de moderna, civilizada y europeísta. La que considera que el poder político le pertenece y ni acepta a los otros ni les reconoce el derecho a gobernar ( habla del gobierno ilegítimo de Pedro Sánchez). La que en la práctica no abraza el valor del diálogo o el acuerdo.

Pero, ojo, no todo acaba ahí, si señalo un segundo problema es porque últimamente, Casado, el actual líder del PP y de la derecha política, consciente de que si pierde las próximas elecciones generales va a la calle, ha situado sus intereses personales de continuidad por delante de los intereses nacionales y de los ciudadanos y ha abandonado el papel de la política, el de la propuesta positiva y constructiva, el de la utilidad social, el de colaborar y arrimar el hombro (en la pandemia), el de tratar de influir en decisiones esenciales (orientar el gasto de los 140.000 fondos de recuperación de la UE...), etc. Dicho de otra forma, una actitud que solo intenta quemar al gobierno, apartar a P. Sánchez de la Moncloa, pero coloca a su partido, repito, al PP, en la inutilidad social y política.

Analista político