Avancem però no millorem

Axina és… Avanzamos pero no mejoramos. Todo gracias a los tripartitos que nos gobiernan. Ni el Fadrell en Castelló ni el Botànic en la Comunitat Valenciana saben que los verdaderos problemas de los ciudadanos son el empleo y llegar a final de mes. La pandemia, la sanidad, la seguridad ciudadana y la suciedad de nuestras ciudades. Y si los conocen los ignoran, por no saber cómo solucionarlo o porque prefieren provocar desigualdades en las calles y crear problemas donde no los hay, nunca mejor dicho. Para el Botànic, hay 10 ilustres que sobran del callejero de nuestra ciudad, para el Fadrell, solo tres. Sin tener en cuenta el informe objetivo de Antonio Gascó, el cronista de la ciudad, el Fadrell cuestiona el legado de Carlos Fabra Andrés, Herrero Tejedor y Santos Vivanco simplemente por haber vivido en una época que personalmente no les viene bien. Pero es que a estos, tampoco nadie les preguntó en qué época hubieran preferido vivir porque nadie es dueño de su destino, sí de lo logrado. Y a todos, por sus hechos los conocemos.

Abrir heridas del pasado

Esto pone de manifiesto la forma sectaria de quienes gobiernan que se han especializado en abrir heridas del pasado, politizar su gestión y vivir de esa renta es el mejor rédito político para seguir en el poder.

Ellos, los de todo para el pueblo pero sin el pueblo, crean desigualdades en las calles y sin embargo, se manifiestan por la seguridad ciudadana que son incapaces de solucionar. Aún sin aprobar las cuentas de 2022 en Les Corts y que pasan de puntillas por Castellón, el president Puig anuncia realidades para 2023, año electoral. Los mismos que consienten la infrafinanciación de los castellonenses que recibimos 215 euros menos que la media nacional, prefieren gastar el poco dinero que nos toca en cambiar el callejero en vez de agilizar las listas de espera en la sanidad pública, esas que Barceló asegura que es inadmisible como si con ella no fuera la cosa. Ah, bueno… Que ahora ha ordenado poner barracones. Si es que… De lo que hablarás, gustarás. Y en política hay que saber estar... que alguien tome nota.

Portavoz Ciudadanos en Castelló