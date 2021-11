Apostar de veritat

Apostar per l’eficiència energètica no és una declaració d’intencions. L’Ajuntament d’Almassora vol mostrar el seu compromís ferm pel medi ambient en conciliació amb el dret de les empreses a garantir la seua activitat professional. Economia i sostenibilitat poden caminar de la mà i ho faran amb molt més èxit si els impulsem a fer tots junts el camí.

Així ho hem traslladat esta setmana a Ascer, Anfecc i Asebec en la reunió mantinguda via telemàtica per a tancar les modificacions d’ordenances municipals que els puguen suposar bonificacions fiscals. Parlem de reducir l’IAE a totes aquelles empreses que aposten per l’eficiència energètica en les seues plantes. Retallar els impostos que paguen a l’Ajuntament per la seua activitat traspasa la declaració d’intecions i es converteix en una aposta real.

L’equip de govern que presidisc basa la seua política en fets i no en declaracions i així ho demostrarem de cara a 2022 amb la modificació dels tributs per tal de reduir les càrregues que suposen a les empreses d’Almassora la instal·lació de plaques o qualsevol altre projecte encaminat a l’eficiència energètica.

L’economia en la sostenibilitat

Ara que és tendència parlar de l’economia en la sostenibilitat vull reivindicar no les intenciones sinó les inversions fetes per l’Ajuntament d’Almassora. Enllumenat eficient en els polígons i edificis públics, anell ciclista que creixerà, màquina deshumidificadora per a la piscina, leds en la Vila, millores en la senda del riu, implantació del contenidor de fem orgànic, peatonalització del nucli antic, inversions en voreres accessibles que faciliten els desplaçaments a peu...

De vegades projectes molt quantiosos i de vegades inversions menudes. Totes elles sumen i fan d’Almassora una ciutat molt més amable cap al peató, convençut ara totalment de construir un futur habitable i en convivència amb empreses responsables.

La reunió de treball que he mantigut aquesta setmana amb Manolo Breva, secretari general d’Anfecc; Juanjo Martínez, secretari general d’Asebec; i Óscar Gaspar, responsable del servei jurídic d’Ascer, demostra eixa unió entre la institució com a representant de la ciutadania i el sector empresarial, en aquest cas el de la ceràmica i la seua indústria auxiliar. La d’Almassora és potent, innovadora i referent mundial. La recolzarem de veritat.

Alcaldessa d’Almassora