Quin disbarat!

No fa molt, vaig fer un cordell a Twitter denunciant els abocaments irregulars a 300 metres d’Els Estanys. Una vegada va eixir a la premsa, on Pérez va afirmar que volia fer allí una zona per a residus inerts adequats. Aquella afirmació volia dir que els abocaments s’havien fet sense control, i va explicar que pretenia ampliar l’aparcament fins a poder acollir uns 200 cotxes.

Llavors, què dèiem nosaltres? El mateix que ara: estem en contra d’abocar qualsevol mena de residu i de multiplicar per dos l’aparcament d’Els Estanys. I vam arribar al plenari municipal en què, després que el poble es posicionés en contra d’ambdós projectes, Pérez va canviar de versió per dir que netejaria la zona d’Els Estanys. Si avui hi ha un discurs polític per protegir i difondre el patrimoni històric és en part gràcies al fet que nosaltres ho hem introduït a l’agenda i que els mitjans se’n feren ressò.

L’any 2017, l’Ajuntament d’Almenara aprova una moció del nostre Grup Municipal per redactar un Catàleg de Patrimoni Local. Aquest document facilita l’accés a ajudes directes de la Conselleria o d’altres institucions públiques, i ajuda a identificar cada espai o monument per a la memòria. Vam convidar a la secretària Autonòmica de Cultura, Raquel Tamarit, a conèixer els jaciments d’Els Estanys, així com a l’alcaldessa, qui va delegar amb el regidor d’Esports, que va confirmar a la secretària Autonòmica que guardarien una partida per tal cosa en el 2022.

Pérez el va contradir i va afirmar que «si necessitem o no subvencions de la Conselleria ja ho estudiarem». A cas no és conscient de l’estat en què es troba el nostre patrimoni? Ens calen les subvencions i, per això, cal el Catàleg de Patrimoni Local!

Portaveu de Compromís per Almenara