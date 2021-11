Solucions per avançar

Tranquil, no és culpa de vostés. El bipartidisme sempre ha estat ahí, amagat, però amb ganes de demostrar la seua prepotència i la seua incompetència. Quan la ciutadania va dir prou i va trencar el bipartidisme, tant Rajoy com Sánchez, van fer les repeticions electorals oportunes per demostrar que eren o ells o el caos i, mentre la sensació de que si no hi ha pasteleo per nomenar els membres del tribunal constitucional o el defensor del poble, no hi ha cap alternativa possible, el bipartidisme rancio va donant ales a l’extrema dreta, que mai s’havia trobat tant forta en 40 anys en l’estat espanyol.

Doncs disculpen, però no. Mentre ells segueixen tirant-se la culpa d’uns als altres del que han fet, i segueixen fent mútuament, les polítiques útils ens obrim pas amb un esforç gegantí. Des que Compromís governem el que hi ha són solucions. Hi ha gestió i avanços per solucionar els problemes i preocupacions de la nostra ciutadania. Polítiques socials i iniciatives que surten endavant perquè la nostra formació no ens posem de perfil, més bé treballem, insistim i persistim perquè pensem en millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

No és fins que arribem a les institucions, tant a Castelló, com a la Diputació, com al govern valencià fins que no s’executen totes eixes polítiques per avançar en progrés, benestar, polítiques verdes, educació i sanitat pública, més dependència, infraestructures per a la gent gran i oportunitats per als més joves.

Polítiques valentes

Permitiu-me que ho diga, però quan alguns repeteixen el discurs de el cambio, són sols claims electorals, populisme i missatges que no compleixen. Ha quedat clar que el que necessiten les nostres comarques, els nostres ajuntaments i el poble valencià és a Compromís. Perquè sols amb Compromís avancem en polítiques valentes que hui fan del País Valencià i de Castelló una ciutat de drets i oportunitats.

Escoles i infraestructures noves per al futur dels nostres pobles, gratuïtat en les escoles infantils a tot el territori valencià, Xarxa Llibres, un nou Conservatori de música i dansa a Castelló, programacions culturals envejables, la protecció dels nostres boscos i les nostres zones verdes, més projectes per fomentar el reciclatge i la gestió dels residus, la construcció de noves residències, ajudes a la dependència, plans integrals contra la violència masclista... i una llista de molts més avanços que viu el nostre país i que no ha arribat fins que Compromís no ho ha encapçalat.

Perquè no ho obliden, front als de sempre que ni volen ni els interessa canviar les coses, Compromís fica els mecanismes i els esforços perquè les necessitats del nostre poble acaben convertint-se en realitats. Com bé va dir ahir la meua companya Verònica Ruiz, hi ha qui van cap arrere com els carrancs. Però Castelló no vol això, vol solucions per avançar, i d’això Compromís ha demostrat estar a l’altura.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament i Diputació de Castelló