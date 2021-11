Fa ara 5 anys, tant el PP d’Almenara com l’anterior secretària de l’Ajuntament d’Almenara van decidir emprendre la seua particular guerra judicial contra la meua persona, però també contra alguns dels treballadors i treballadores de l’ajuntament obrint diversos processos. Fins i tot, el PP va presentar una querella per la via penal al jutjat on ens imputaven una sèrie de delictes tant als treballadors i treballadores com a mi.

Però com es sol dir, la veritat sempre ix a la llum. I a poc a poc, la Justícia, ha anat arxivant cada una de les denúncies, fins i tot, algunes per dues vegades desprès de presentar un recurs. Passat el temps, sols quedava una causa que afectava a un treballador i a mi, causa que ara també ha sigut arxivada. O siga, que els diversos jutjats han dit que tot era correcte, que no s’ha actuat malament.

I ara què? Per què van actuar així? Volien guanyar en els tribunals lo que les urnes no els han donat? Per què s’han dedicat a denunciar i querellar-se, no sols contra l’alcaldessa, si no també contra els treballadors i treballadores de la casa? Què els han fet? Què buscaven? Serà odi a determinades persones?

5 anys de mentides

Han sigut pràcticament 5 anys de mentides, injuries, calumnies i falses acusacions contra la meua persona per part de regidores, regidors, militants i simpatitzants del PP, especialment d’Almenara, que han volgut guanyar als jutjats el que no han aconseguit a les urnes. I ara què? La veritat ix a la llum, i no hi havia res de res. Buscaven ferir, buscaven fer mal, buscaven crear odi basant-se en coses que han quedat arxivades.

Jo sempre he tingut la consciencia tranquil·la perquè sabia que no hi havia res de res i que la veritat guanyaria a la mentida. Però això no significa que haja patit, veient com s’atacava a la meua família, a les meues amistats i als treballadors i treballadores de l’ajuntament, que han demostrat honradesa i bon fer i als que han volgut tacar el seu nom. Els han fet patir massa sense sentit.

I ara, amb les resolucions judicials a la mà, és moment de demanar al PP que rectifique totes les acusacions realitzades durant 5 anys, i és més, haurien de demanar perdó als treballadors i treballadores de l’Ajuntament d’Almenara així com a la meua família.

Finalment, m’agradaria agrair el recolzament que he tingut durant tot aquest temps, especialment per part de molts veïns i veïnes d’Almenara, que sabien la veritat i veien el que passava, als companys i companyes del meu partit i especialment de l’Agrupació Socialista d’Almenara que sempre han estat ahí, i com no, a la meua família i la meua gent. Ara ha quedat demostrat que sempre he defensat els interessos d’Almenara i no els particulars. I així seguiré, amb més força que mai.

Alcaldessa d’Almenara i Secretària d’Organització del PSPV de la província de Castelló