El 25 de novembre és el dia escollit per visibilitzar la lluita contra la violència masclista. Tota aquesta setmana i en particular aquest dia s’articulen diverses iniciatives a diferents indrets de l’Estat per palesar el rebuig contundent de tota la violència exercida contra les dones. Les fites més nombroses són les concentracions i manifestacions que afortunadament enguany hem recuperat.i participen innegablement un gran nombre de dones, però també hi ha un bon grapat d’hòmens. No obstant això, quin és el seu paper en la lluita feminista? Doncs la resposta és ben senzilla: parar, reflexionar, abandonar aquesta zona de confort instaurada, i mantindre una actitud proactiva amb el moviment.

Sense dubte, hem millorat respecte de la generació de ma iaia. Ara feliçment a les dones ja no ens cal cap permís ni per obrir un compte bancari ni per formar-nos a la universitat, però aquesta progressiva conquesta d’autonomia femenina no ha eradicat les violències masclistes; les ha fet adaptar-se. D’altra banda, hi ha a muntó hòmens que en sentir parlar de feminisme mantenen una actitud reaccionària que els porta a situar-se a la defensiva, amb un masclisme cada vegada més bel·ligerant.

Per això, des de les administracions públiques, hem de ser exemple, els nostres governants han de ser els primers en fer autocrítica, desemmascarar els privilegis i mostrar complicitat amb el moviment. Necessitem adquirir consciència de gènere i perdre la por al feminisme.em de superar el model de masculinitat hegemònica que educa els hòmens per al poder, la violència i el domini. En actes com aquest i en un consistori amb 12 regidores d’un total de 25 en la corporació, cal que siguen elles qui agafen la veu i les capdavanteres. Cadascú al seu paper.

*Portaveu de Compromís per Vila-real