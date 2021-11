Dia per a l’Eliminació de la Violència contra Dones

Un any més, amb motiu del 25 de Novembre de 2021, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, els Serveis Públics de les Comarques de Castelló del sindicat UGT manifesta el seu compromís ferm i actiu, determinant i irrevocable, a eradicar totes les violències masclistes i les causes que l’originen o afavoreixen; una violència que, en les seues diferents manifestacions, impedeix a les dones l’exercici ple dels seus drets: el dret a la llibertat, la seguretat, l’autonomia, la igualtat i la dignitat; que a més, afecten greument a la seua salut, condicions laborals i vida. Generant a les dones nombroses seqüeles, físiques, sexuals, psicològiques, econòmiques i socials.

El passat dijous 25 de novembre, milers de persones vam sortir als carrers de la nostra ciutat i els nostres pobles, per a participar als diferents actes i mobilitzacions que es van convocar pel conjunt d’organitzacions de dones, organitzacions socials i organitzacions sindicals. Actes i mobilitzacions per a condemnar enèrgicament aquesta violència contra les dones, que a la seua expressió més dramàtica es materialitza en l’assassinat de desenes de dones, joves i xiquetes al llarg de l’any, deixant greument lesionades a centenars.

Una violència vers a la dona que durant la pandèmia s’ha agreujat i fa palesa la necessitat d’unir els esforços en la lluita contra la violència masclista. Una violència sistèmica, concretada en les seues diferents manifestacions físiques, psicològiques, sexuals. econòmiques...per homes amb creences patriarcals que no reconeixen els drets i autonomia de les dones i que pretenen mantenir-les sota el seu control i subjecció, impedint-les amb coacció i violència l’exercici ple dels seus drets fonamentals.

Des dels Serveis Públics de les Comarques de Castelló de la UGT reiterem el nostre compromís amb la lluita contra qualsevol tipus de violència masclista, que a més de constituir una violació greu dels drets humans i dels drets constitucionals, suposa la manifestació més dramàtica de les desigualtats i discriminacions.

Continuarem treballant en col·laboració amb les organitzacions competents per a eradicar tot tipus de violència cap a les dones; el dret a viure una vida sense violència requereix de la implicació de tots els agents socials Així com, manifestem el nostre compromís i repulsa contra tot tipus de violència vers elles, Per aquest motiu, exigim tolerància cero contra totes les violències masclistes i ens sumem a la lluita per la millora dels seus drets i de protecció també a l’àmbit laboral. És precisament, en aquest àmbit on des dels Serveis Públics Comarques de Castelló del sindicat UGT denunciem i participem activament en la prevenció i protecció front a l’assetjament sexual, l’assetjament per raons de sexe al treball i en la millora dels drets socioeconòmics i laborals de les dones víctimes de violència masclista. Així doncs, reafirmem el nostre compromís de continuar lluitant per la inclusió de protocols d’actuació a les empreses i Administracions Públiques, la negociació col·lectiva amb mesures de acció positiva, els Plans d’Igualtat per a millorar els drets laborals i la plena igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Per últim, des dels Serveis Públics Comarques de Castelló del sindicat UGT, instem als governs a l’acceleració de mesures, polítiques i normatives dirigides a l’aplicació total del Conveni d’Estambul sobre prevenció, assistència integral a les víctimes i la lluita contra tot tipus de violència contra les dones. La violència de gènere és una lacra social i la seua eradicació ha de ser una prioritat pel conjunt de la societat. Les xiquetes, joves i dones tenen dret a construir una identitat personal i social forta i empoderada. Lliure d’imposicions patriarcals i de lluites de poder. A les nostres mans està que un altre món sigui possible.

*Secretaria general de Servicios Públicos Comarques de Castelló