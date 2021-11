Els Rodalia, primer

Després de més d’una dècada de silenci i d’oblit, els pobles entre Castelló i València es van despertar fa unes setmanes amb la publicació al BOE de l’Estudi Informatiu de la línia d’alta velocitat entre la Plana i el cap i casal. Els mitjans recollien la notícia que el Govern Central plantejava ara dues alternatives de traçat: el primer, quasi calcat al presentat (i rebutjat) fa vora 15 anys, discorria prop dels pobles de costa. El segon, més cap a l’Oest, però sense ser una alternativa massa viable, sembla més bé feta per a cobrir expedient. Ara bé, si tenim en compte que aquest AVE només tindrà d’AVE els seus elevadíssims preus, perquè ja ens han dit que mai anirà a les velocitats d’un AVE, em plantege:

En primer lloc, aquest fals AVE, servirà per a millorar els trens de Rodalia que ens han desmantellat? Perquè, cal recordar que ara mateix tenim el pitjor servei de rodalia de tot l’Estat. Sí, el pitjor. Tenim el record en cancel·lacions i impuntualitat. En els últims deu anys mentre el servei patia una pèrdua de qualitat molt gran, Renfe apujava els preus fins a un 50%, i com a conseqüència tenim la pèrdua de vora la meitat dels usuaris.

En segon lloc, tindrem un corredor mediterrani de Mercaderies que millore la competitivitat de la nostra indústria i reduïsca la pol·lució o només ens quedarem amb el fals AVE?

I, per últim, perquè no es dissenya seguint alguna de les grans infraestructures que ja tallen de Nord a Sud el nostre territori (autopista, autovia o actuals línies de tren). No evitaríem un nou tall en un territori ja massa esquarterat?

Amb aquestes preguntes sense resposta sobre la taula, l’únic que tinc clar és que qualsevol nova infraestructura ferroviària que no supose millorar les rodalies i no avance cap al Corredor Mediterrani de Mercaderies serà tirar diners. Per això, els trens de Rodalia, primer! H

*Diputada autonómica de Compromís